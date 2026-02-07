因應中俄秘密核試 高層官員證實：美也打算重啟

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
美高層官員證實，華府方面為了因應北京與莫斯科的秘密核試發展，打算將重啟核子測試。圖為中國人民解放軍去年9月3日大閱兵時首度公開亮相的最新型東風61洲際彈道飛彈。(路透)
華盛頓郵報6日報導，主管核武事務的美國高層官員證實，華府方面為了因應北京與莫斯科的秘密核試發展，打算將重啟核子測試。負責武器管制與國際安全事務的國務次卿狄南諾(Thomas DiNanno)在日內瓦裁減軍備會議(Conference on Disarmament)上說，美國政府知道中國2020年6月22日進行核爆炸試驗，而且俄羅斯正在協助北京研發核武儲備所需要的武器等級裂變材料。

美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」(New Strategic Arms Reduction Treaty)2月5日到期，川普總統表示不會尋求續約。狄南諾的最新發言，為川普5日聲明提供了更多背景。

華盛頓郵報分析，狄南諾指控中國2020年進行未對外公開的核爆，並稱中國與俄羅斯都有秘密的地下測試，等於讓華府有理由在主要強權之間維持數十年的禁止核試命令解禁之後，開始對於核試採取「對等措施」(parallel steps)。

狄南諾6日在會議中說，北京正在準備「設計當量高達數百噸」的測試，為掩飾之前的爆炸而干擾國際地震監測系統。

川普2025年12月表示，已經下令立即恢復核武試驗，並說這是為了因應俄羅斯與中國的秘密測試。美國從1992年以來不曾做過核試。

中國駐美大使館並未針對2020年秘密核爆測試的指控做出回應，但表示中國遵守禁止核試命令，對於核子武器也採行「不先使用」(no first use)的原則。

狄南諾在會中表示，白宮希望推動比跟俄羅斯簽署的雙邊協議「新戰略武器裁減條約」範圍更廣的新協議，可能把中國與其他核子國家納入架構當中。不過，狄南諾也說，新版協議的推動確實相當困難。他說：「我們不能保證過程將能迅速、容易。需要上談判桌的不只是俄羅斯而已。」

報導指出，北京多年來一直拒絕加入類似的限武協議，並稱核子軍火庫跟美國、俄羅斯相比規模非常小。

俄羅斯 川普 華盛頓郵報

