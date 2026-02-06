我的頻道

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

老母失蹤逾5天 NBC女主播喊話綁匪：願對話 要看到「母親仍活著」

記者胡玉立／綜合報導
NBC女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(中)和兩名手足4日錄製影片，透過社群媒體向綁匪含淚喊話，表示他們「願意對話」，但需要看到「母親仍然活著」的證據。但尚未收到任何回應。(路透)
國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南西(Nancy Guthrie)失蹤已逾五天，至今下落不明。警方認為南西是被人從家中強行帶走，有多家媒體收到綁票勒索信，要求在當地時間5日下午5點前支付贖金。如今期限已過，南西仍下落不明。聯邦調查局(FBI)開出5萬元懸賞給提供破案線索者。

葛瑟瑞和兩名手足4日錄製影片，透過社群媒體向綁匪含淚喊話，表示他們「願意對話」，但需要看到「母親仍然活著」的證據。只是目前沒有收到任何回應。

亞利桑納州皮瑪郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)5日在記者會上表示，警方尚未鎖定任何嫌疑人。DNA檢測顯示，南西家門廊發現的血跡與她的DNA相符。當局認為南希上周末被人從她位於土桑(Tucson)的家中強行帶走。

納諾斯表示，「我們相信南希仍下落不明。我們希望她回家。」但他也承認，當局沒有證據證明南西還活著。

葛瑟瑞在社媒發出影片坦言，她聽說多家新聞媒體收到「贖金信」。她錄影時情緒激動，聲音哽咽，直接告訴母親，全家人都在為她祈禱，而且有人在尋找她。

美聯社報導，至少有三家媒體表示收到疑似勒索贖金信，並將信交給調查人員。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，土桑KOLD-TV新聞編輯室2日收到電郵，其中包含只有綁匪才知道的資訊，還提到贖金金額和最後期限。該媒體主播寇曼(Mary Coleman)說：「我們讀到信中細節，立即明白這可能不是騙局。」

FBI鳯凰城分局負責人詹克(Heith Janke)表示，調查人員認真看待這封贖金信；信中除了索討贖金並設下最後期限，還提到南西家中一盞泛光燈和一只蘋果手表。詹克喊話道：「任何可能涉案者，請做對的事。這位老奶奶已高齡84歲了。」

當局表示，是否支付贖金最終由家屬決定。

警方指出，南西1月31日曾與家人共進晚餐；但2月1日周日，她沒有出現在教堂，隨後被通報失蹤。南西行動不便，當局相信她並非自行離開。

土森市教堂舉行的守夜活動，有數百人為南西燃燭祈禱。川普總統4日已與葛瑟瑞通話；他在社媒發文表示，他已指示聯邦當局盡力協助。

