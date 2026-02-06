我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

耐吉疑歧視白人員工 聯邦要查 公司不滿：調查層級「不尋常升級」

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
運動用品大廠Nike的多元、平等和共融雇用政策可能涉及歧視白人員工。遭到平等就業機會委員會調查。(美聯社)
運動用品大廠Nike的多元、平等和共融雇用政策可能涉及歧視白人員工。遭到平等就業機會委員會調查。(美聯社)

聯邦政府正式對運動用品大廠耐吉(Nike)展開調查，指該公司的多元、平等和共融雇用(DEI hire)政策可能涉及歧視白人員工。負責勞工民權的聯邦平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission，EEOC)已向密蘇里州聯邦法院提出動議，要求法院強制耐吉配合傳票，交付完整相關資料。

根據法院文件，EEOC要求耐吉提供多項資料，包括裁員時的淘汰標準、公司如何蒐集與使用員工的種族與族裔資料，以及是否存在僅限特定族群參與的導師、領導或職涯發展計畫；EEOC認為，這些措施可能構成以種族為基礎的差別待遇。

耐吉對此表示不滿並發出聲明，公司持續配合調查，EEOC卻「意外且不尋常的升級」調查層級，公司已向EEOC提供數千頁文件與詳細書面回覆，且持續補充相關資料。

此次調查由EEOC主席魯卡斯(Andrea Lucas)主導，她長期批評企業推動多元政策，認為稍有不慎就可能違反聯邦反歧視法規。

魯卡斯表示，當有明確跡象顯示企業的DEI相關計畫可能觸法時，EEOC將「採取發傳票等一切必要行動，確保能查個水落石出。」

報導指出，本案並非有耐吉員工投訴，而是魯卡斯在2024年5月以「委員指控」(commissioner's charge)的方式主動提出。

法院文件顯示，該指控部分依據耐吉公開文件與高層聲明，包括耐吉曾在2021年設定目標，希望在2025年前，使公司企業部門中種族與族裔少數族群的比例達到約30%到35%。

魯卡斯的行動，與保守派法律團體「美國優先法律」(America First Legal)近年向EEOC大量檢舉企業多元政策的策略一致。

「美國優先法律」由川普總統的國土安全顧問米勒(Stephen Miller)創立，主張多數企業的多元政策對白人或男性構成不公平的待遇。

在法律層面上，美國「民權法」第七章明文禁止雇主在聘雇、升遷或裁員時，以種族作為依據。

耐吉重申，公司「遵守所有適用法律，包括禁止歧視的相關規定」，並相信自身作法符合法律要求。

歧視 美國優先 裁員

上一則

警陷槍戰 亞州公安廳增援直升機墜毀 2死

下一則

甘迺迪中心關閉二年整修 國家交響樂團無處棲身

延伸閱讀

疑歧視白人員工被查 Nike不滿：政府調查層級「不尋常升級」

疑歧視白人員工被查 Nike不滿：政府調查層級「不尋常升級」
川普政府簡化懲處程序 5萬聯邦勞工恐更容易丟飯碗

川普政府簡化懲處程序 5萬聯邦勞工恐更容易丟飯碗
華郵裁員三分之一 編採大改革 關閉體育版、國際新聞大幅縮減

華郵裁員三分之一 編採大改革 關閉體育版、國際新聞大幅縮減
明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留