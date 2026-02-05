疑歧視白人員工被查 Nike不滿：政府調查層級「不尋常升級」

運動用品大廠Nike的多元、平等和共融雇用政策可能涉及歧視白人員工。遭到平等就業機會委員會調查。(美聯社)

聯邦政府正式對運動用品大廠耐吉(Nike)展開調查，指該公司的多元、平等和共融雇用(DEI hire)政策可能涉及歧視 白人員工。負責勞工民權的聯邦平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission，EEOC)已向密蘇里州聯邦法院提出動議，要求法院強制耐吉配合傳票，交付完整相關資料。

根據法院文件，EEOC要求耐吉提供多項資料，包括裁員時的淘汰標準、公司如何蒐集與使用員工的種族與族裔資料，以及是否存在僅限特定族群參與的導師、領導或職涯發展計畫；EEOC認為，這些措施可能構成以種族為基礎的差別待遇。

耐吉對此表示不滿並發出聲明，公司持續配合調查，EEOC卻「意外且不尋常的升級」調查層級，公司已向EEOC提供數千頁文件與詳細書面回覆，且持續補充相關資料。

此次調查由EEOC主席魯卡斯(Andrea Lucas)主導，她長期批評企業推動多元政策，認為稍有不慎就可能違反聯邦反歧視法規。

魯卡斯表示，當有明確跡象顯示企業的DEI相關計畫可能觸法時，EEOC將「採取發傳票等一切必要行動，確保能查個水落石出。」

報導指出，本案並非有耐吉員工投訴，而是魯卡斯在2024年5月以「委員指控」(commissioner's charge)的方式主動提出。

法院文件顯示，該指控部分依據耐吉公開文件與高層聲明，包括耐吉曾在2021年設定目標，希望在2025年前，使公司企業部門中種族與族裔少數族群的比例達到約30%到35%。

魯卡斯的行動，與保守派法律團體「美國優先法律」(America First Legal)近年向EEOC大量檢舉企業多元政策的策略一致。

「美國優先法律」由川普總統的國土安全顧問米勒(Stephen Miller)創立，主張多數企業的多元政策對白人或男性構成不公平的待遇。

在法律層面上，美國「民權法」第七章明文禁止雇主在聘雇、升遷或裁員時，以種族作為依據。

耐吉重申，公司「遵守所有適用法律，包括禁止歧視的相關規定」，並相信自身作法符合法律要求。