只會透過郵件聯絡…IRS打電話通知欠稅？ FTC：假的

記者顏伶如／綜合報導
最近有人接到自稱「國稅局人員」打來的電話，通知有欠稅未繳，這些都是詐騙手段，千萬不要上當。(美聯社)

報稅季節來臨，某些民眾接到國稅局(IRS)打電話通知「有欠稅未繳」。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)上個月便發現冒充IRS的詐騙電話投訴案例增加，呼籲納稅人提高警覺，不要上當。FTC指出，即使納稅人真的有欠稅，國稅局是以郵件聯絡，絕對不是打電話。

FTC指出，詐騙集團來電顯示為「稅務處理監督部門」(Tax Resolution Oversight Department)，看似公務單位的名稱讓民眾誤信是國稅局人員來電；詐騙份子在電話中聲稱有欠稅等問題，但可以幫忙解決，並將電話轉接給「稅務處理官」，由「稅務處理官」展開個人信用紅旗檢查(red flag check)，幫忙申請欠稅債務減免。

FTC在新聞稿中說，「他們利用你的恐懼，威脅要吊銷你的駕駛執照，或對你起訴、逮捕甚至驅逐出境。」

FTC說，民眾接到這類電話應該直接掛斷，因為電話中描述的所有職稱與計畫，都不存在；某些詐騙份子會在語音信箱留言，聲稱「這是我們唯一一次嘗試跟您聯繫」，誘導納稅人立即回電。

FTC表示：「事實上，國稅局與你的首次聯繫方式絕對是透過郵寄信函。絕不會是透過電話、電子郵件或簡訊。」

國稅局也不會像某些詐騙電話那樣，堅持要求你使用預付銷帳卡、匯款或銀行本票進行支付。

FTC指出，詐騙集團的各種操作都是為了竊取納稅人的社會安全號碼等個資，某些案例還出現申請欠稅債務減免要求預先付費的狀況。民眾接到電話千萬不要透露任何訊息，否則銀行帳戶恐被掏空，身分遭到盜用。若有疑問應該直接洽詢國稅局，使用在國稅局官方網站IRS.gov上找到的電話，不要撥打陌生來電者留下的聯絡號碼。

詐騙集團 國稅局 IRS

