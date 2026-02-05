華郵裁員三分之一 編採大改革 關閉體育版、國際新聞大幅縮減

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
創刊於1877年的華盛頓郵報4日宣布發行來的最大改革，裁撤多個新聞部門，縮減人手。圖為在華府的華盛頓郵報總社。(美聯社)
創刊於1877年的華盛頓郵報4日宣布發行來的最大改革，裁撤多個新聞部門，縮減人手。圖為在華府的華盛頓郵報總社。(美聯社)

華盛頓郵報4日裁員三分之一人力，除了刪減體育新聞版與書本介紹版，多個海外分社也遭到裁撤。美聯社報導分析，這波裁員不只是新聞界最有聲望的媒體之一受到重挫，對於整體新聞事業來說更是揮出殘酷一擊。華郵總編輯莫瑞(Matt Murray)在給員工的通知中說，這是痛苦卻有必要的舉動，能讓報社更加站穩腳步，因應科技興起、閱聽使用習慣改變而衍生的變局。莫瑞指出：「我們無法兼顧所有人的所有需求。」

根據華爾街日報取得4日早晨全體員工視訊會議錄音檔，莫瑞在會中描述這波裁員是「廣泛的戰略重組」，體育新聞部將關閉，僅保留部分職務，國際新聞報導大幅縮減，今後華盛頓郵報將以全國新聞報導與專題、調查採訪、健康與養生訊息為重心。

大都會新聞部門編採也將有重大改變，今後地方新聞將以服務紙本訂戶為主。莫瑞在會中對員工說，華盛頓郵報的「書籍版」(Books)將停止，播客節目「華郵報導」(Post Reports)暫停。

莫瑞在會議裡說：「坦白講，長久以來，我們的運作結構始終重度根植於我們還幾乎壟斷地方報紙的時代。」他表示：「這些年來，我們一直沒有達到預期當中的改進經營模式及運作程序，甚至還錯失一些機會。」

他對員工說，所有版面都受到某種程度的影響，但未來將更重視全國、政治、商業、健康新聞，減少其他領域的報導。莫瑞指出：「媒體圈變得更擁擠、競爭更激烈也更複雜之際，今天的決策是要讓我們在民眾生活裡變得更有必要。」

華盛頓郵報2024年獲多項新聞界最高榮譽的普利茲獎，報社新聞部編採人員慶祝得獎。...
華盛頓郵報2024年獲多項新聞界最高榮譽的普利茲獎，報社新聞部編採人員慶祝得獎。(美聯社)

紐約時報報導，知情人士透露，華郵這波裁員等於所有員工裁撤30%，業務部員工包括在內，編輯部大約800名記者當中有300多人遭到裁員。某些體育記者將調到專題組，負責報導體育文化。

美聯社報導，裁員消息發布不久後，華郵員工紛紛收到主旨欄分兩種版本的電郵，告知是走是留。華郵可能裁員的消息其實已經流傳數周，因為原本要前往義大利採訪冬季奧運的體育記者突然得知不必出差，但當裁員消息正式宣布時，由於規模龐大、層面廣泛，幾乎所有部門無一倖免，仍在新聞圈引發震撼。

