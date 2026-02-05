加州國會選區重畫案 最高法院放行 共和黨盼續掌控眾院盤算受挫

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
加州去年11舉行公投，通過有利於民主黨的新國會選區劃分方案。共和黨人不服提出控告，但遭聯邦最高法院駁回。(路透)
聯邦最高法院大法官一致駁回加州共和黨人上訴的裁決結果，讓加州在今年11月期中選舉得以使用新的國會選區畫分方案，打亂了共和黨人意圖繼續掌控國會眾院的希望。

綜合美聯社等報導，最高法院9位大法官4日在未做任何解釋的情況下，一致駁回上訴。在此之前，最高法院已准許德州的的選區畫分方案，因此加州的方案就應無疑問。德州重畫方案有利共和黨爭取更多席次。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)去年12月在德州一案中，曾撰文指出，德州與加州都是為了政治利益而採用新的選區地圖。早有案例說明，這種做法不能作為聯邦訴訟的依據。

兩州的選區畫分訴訟，緣於德州共和黨人去年在總統川普授意下，為了提高對於眾院的掌控，於是藉重新畫分國會選區，意圖增加5個席位。民主黨籍的加州州長紐森(Gavin Newsom)，也如法炮製，重畫家周國會選區作為反制。

加州重畫選區極可能使民主黨增加5個眾院席位，從而抵消共和黨在德州的收穫。但加州共和黨人指控民主黨不僅試圖增加席次，還希望鞏固拉丁裔選民的支持，遂以種族歧視為由向聯邦地區法院提出訴訟，但遭駁回而上訴至最高法院。

紐森對最高法院的終極裁決表示歡迎，他在社交媒體上指川普挑起這場重畫選區之戰，最終只會在期中期選舉落敗，屆時共和黨在國會的微弱控制權岌岌可危。

儘管加州共和黨人仍誓言繼續反對新選區方案。但共和黨資深策士、加州共和黨前執行理事弗萊什曼 (Jon Fleishman) 指出，「今年期中選舉將按照新的選區畫分方案舉行，勢必進一步縮小本就已很小的加州共和黨團。」

目前，密蘇里、北卡羅來納、俄亥俄及猶他等4個州也通過新的國會選區重畫方案。但選舉預測機構庫克政治報告(Cook Political Report)指出，重畫選區不會使任何一方獲得整體優勢，因此共和黨想要強力控制眾院的希望最終恐將落空。

