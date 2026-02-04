艾普斯坦信託顯示 有意把1億遺產留給白俄裔女友

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
司法部公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案文件，其中包括一疊完全被塗黑的頁面。(路透)
司法部公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案文件，其中包括一疊完全被塗黑的頁面。(路透)

司法部上周公布的300萬頁「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)調查檔案裡，有一份名稱為「1953信託」(1953 Trust)的32頁文件副本。艾普斯坦2019年在聯邦監獄自殺的兩天之前才剛簽署這份信託，內容顯示龐大遺產的絕大多數都將留給當時的36歲女友舒利雅克(Karyna Shuliak)。數字「1953」代表艾普斯坦的出生年份。

根據信託，出生於白俄羅斯的舒利雅克將獲得艾普斯坦1億元遺產，同時為她設立5000萬元年金(annuity)。其他受益人還包括艾普斯坦的弟弟馬克(Mark Epstein)、前女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)、艾普斯坦私人律師印迪克(Darren Indyke)、會計師卡恩(Richard Kahn)。

司法部公布文件頻頻出現舒利雅克名字。艾普斯坦原本打算迎娶舒利雅克，送給她33克拉鑽戒，她從2012年起認識艾普斯坦，在艾普斯坦資助下就讀牙醫學院。舒利雅克也是典獄機關表示在艾普斯坦生前最後與他通話的人。根據媒體報導，舒利雅克目前住在紐約市。

紐約時報分析，目前尚不清楚舒利雅克與另外大約40名受益人將從艾普斯坦遺產分到多少錢。艾普斯坦遺產支付稅款、為受害者提供賠償以及繳交律師費之後，過去七年來已經大幅縮水。

印迪克、卡恩是艾普斯坦信託的共同執行人，信託規定印迪克可獲艾普斯坦遺產5000萬元，卡恩獲得2500萬元。馬克與麥斯威爾各獲1000萬元。

遺產管理律師韋納(Daniel Weiner)對紐約時報說，任何受益人都無法從艾普斯坦遺產獲得金錢，除非等到所有債權人以及索賠都已經完全清償，包括對艾普斯坦提出性虐指控的受害婦女索賠。

報導指出，艾普斯坦過世時遺產估計約6億元，但最近一份法院文件則估計，艾普斯坦遺產約1億2000萬元。

司法部公布的40名艾普斯坦遺產受益人當中，少數受益人姓名有塗黑處理。

