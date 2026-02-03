疑積雪堵住排氣管 紐約獸醫與狗陳屍車內

我的頻道

記者鄭怡嫣／紐約報導
專家指出，雪天停車或使用發電機時，排氣口容易被積雪或落葉堵塞，造成一氧化碳在封閉或半封閉空間積聚，對人與寵物都有致命危險。圖為雪天停放的汽車。(記者鄭怡嫣／攝影)
紐約市皇后區法拉盛一名57歲男子和一隻小型犬近日在一輛車內被發現死亡，警方正在調查他們是否因汽車發動機排出的一氧化碳而喪命。

警方表示，2月1日上午9時25分接獲911報案，趕赴停放在法拉盛65大道上的一輛老款福特車。在車內的一名57歲男子和小狗當場被宣告死亡。此外，車外還有一名73歲男子，因冰面滑倒受傷失去意識。他被送往紐約長老會皇后醫院，目前情況穩定。警方內部文件指出，該名失去意識的男子為亞歷山尼安(Garo Alexanian)，居住在車輛停放的街道附近。

警方及死者家屬之後確認，死者為57歲男子侯賽因(Ashraf Hussein)，他是一名獸醫，涉事車輛為一輛行動獸醫車，他在車內為低收入家庭的寵物提供醫療服務。調查人員表示，似乎積雪堆在車旁堵住了附屬發電機的通風口，導致一氧化碳進入車內，使男子和小狗昏迷。

侯賽因的家人表示，他為「平價移動獸醫」(Low Cost Vet Mobile)組織工作，通常他每周二及周六在車內看診，有時進行手術後也會在車內過夜。他1月31日出門工作後就再未返家。周邊居民指出，汽車發動機在1月31日的夜間就曾劈啪作響，疑似存在安全隱患，「他如果在辦公室而非車內操作，或可避免悲劇」。

專家指出，雪天停車或使用發動機取暖時，排氣口容易被積雪或落葉堵塞，造成一氧化碳在封閉或半封閉空間積聚，對人與寵物都有致命危險。建議民眾保持汽車排氣通暢，盡量在戶外空曠處操作汽車或發電機，並考慮在家中或車內安裝一氧化碳警報器，以降低事故風險。

