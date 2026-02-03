動畫電影「KPop獵魔女團」暴紅 各大學掀韓語學習潮

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
動畫電影「KPop獵魔女團」琅琅上口的主題曲「璨金」(Golden)，因歌詞夾雜韓語，促使許多不諳韓文的美國觀眾紛紛上網尋找發音與唱法教學。(美聯社)
動畫電影「KPop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)琅琅上口的主題曲「璨金」(Golden)，因歌詞夾雜韓語，促使許多不諳韓文的美國觀眾紛紛上網尋找發音與唱法教學。這股風潮在YouTube與TikTok上迅速擴散，相關影片累計觀看次數達數百萬，具體反映出美國因韓流而興起的韓語學習熱。

隨著南韓影視與音樂在全球取得巨大成功，美國人對韓國文化的興趣，已從單純消費轉向深入理解。愈來愈多人開始學習韓語。語言學習平台Duolingo的數據顯示，去年美國的韓語學習者成長22%。從加州到阿肯色州，許多大學正擴增韓語與韓國文化課程，以滿足需求。

加州爾灣非營利語言機構韓美中心的執行主任金譚米(以下皆為音譯，Tammy Kim)表示，真正的限制僅在於自身的教學容量。

35歲的希普(Brecken Hipp)任職於一家遊戲公司。他因為收看Netflix的南韓節目必須緊盯字幕而感到挫折，於是決定學習韓語。目前每周投入約6到8小時。

這股熱潮可追溯至2012年「江南Style」在全球暴紅。此後，南韓持續輸出具影響力的流行文化作品，「寄生上流」奪下奧斯卡最佳影片，「魷魚遊戲」成為Netflix史上最受歡迎影集之一，而「KPop獵魔女團」不僅觀看次數已超過3.251億，主題曲「璨金」(Golden)更拿下葛萊美獎最佳影視媒體原創歌曲獎。許多影視作品以韓語原音播放，K-pop歌曲則常混用韓語與英語。哥倫比亞大學韓語課程主任徐周元(Joowon Suh)指出，韓語現在很酷。

尤為特別的是，在全國大學整體外語課程修課人數下降16%的背景下，韓語是少數逆勢成長的語言，註冊率大幅增加38%。

柏克萊加州大學韓語課程負責人朴正熙(Junghee Park)表示，20年前該校僅為無韓語背景的學生開設兩門課程，如今入門韓語課程增至九門，其中八門專為家庭無韓語背景的學生設計。

馬里蘭州一所高中的韓語教師許鮑伯(Bob Huh)指出，多數非裔與拉丁裔學生在修課前就已懂得基本詞彙。儘管他在南韓長大，仍感嘆學生對K-pop的掌握程度竟然超過自己。

韓語入門看似簡單，短時間即可掌握基礎，但進階學習挑戰巨大，需多年投入方能流利。美國國務院將韓語列為英語母語者最難學習的語言之一。

南韓 加州大學 哥倫比亞大學

