SpaceX建環球軌道資料中心 要發射百萬顆衛星

編譯易起宇／綜合報導
馬斯克的SpaceX星鏈占據多數近地衛星軌道，SpaceX計畫再發射100萬顆衛星。圖為2024年4月Vast公司的商業太空站連接到SpaceX的星鏈衛星網路。(美聯社)
馬斯克的SpaceX星鏈占據多數近地衛星軌道，SpaceX計畫再發射100萬顆衛星。圖為2024年4月Vast公司的商業太空站連接到SpaceX的星鏈衛星網路。(美聯社)

億萬富豪馬斯克旗下航太公司SpaceX，正申請發射多達100萬顆衛星，以建立一個環繞地球的軌道資料中心網路。

科技新聞網站PC Mag報導，SpaceX於上月30日向聯邦通訊傳播委員會(FCC)提交申請，並描述該計畫為「一個擁有前所未有運算能力的衛星網路，可為先進人工智慧(AI)模型及相關應用提供動力」。

這項計畫規模驚人，遠超越現有的星鏈(Starlink)網路，後者目前在地球軌道上擁有逾9600顆衛星。

為衝刺低軌衛星布局，SpaceX日前才組團赴台低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬載大廠昇達科，以及衛星板龍頭華通，並尋求新的台灣供應鏈夥伴。

在一份長達八頁的文件中，SpaceX描述了該公司提出的「軌道資料中心系統」。「為提供大規模AI推理和資料中心應用所需運算能力，以服務全球數十億名用戶，SpaceX計畫部署一個多達100萬顆衛星組成的系統」，並將利用「光學鏈路」或雷射，與現有的星鏈衛星網路系統連結，把網路傳輸給地面用戶。

該文件強調，「軌道資料中心將是滿足AI運算能力日益增長需求的最有效方式」，並點出地球上AI資料中心能源成本正不斷攀升。該公司並保證，能利用其更強大的「星艦」(Starship)火箭，更快發射這些衛星。

為替這項軌道資料中心計畫籌資，SpaceX據傳正準備首次公開發行股票(IPO)。馬斯克先前曾表示，其星鏈技術已為建構軌道資料中心網路奠定基礎。

SpaceX AI 馬斯克

