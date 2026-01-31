我的頻道

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

財不入髒門「留著丟人」 年前大掃除這些窮氣小物直接扔

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

編譯盧炯燊／即時報導
運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)
運輸安全管理局(TSA)從2月1日起實施新規定，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。TSA解釋這是彌補額外安檢的成本。

哥倫比亞廣播公司新聞頻道(CBS News)報導，TSA是要對未持有符合規定身分證明文件(例如 Real ID或護照)的旅客，進行額外身分驗證，因此增加了安檢成本。

依照新措施，旅客若沒有Real ID或只持有舊版身分證明，須在抵達機場前，登入pay.gov網站、或 tsa.gov/ConfirmID網站支付45元，之後會收到電子郵件收據，再帶著收據到機場TSA安檢通道，出示證件及接受TSA 的「 Confirm ID」系統確認身分。該系統會核對旅客的身分及護照等資訊，一切無誤即可通過安檢。45元收據有效期為十天。

REAL ID包括標準的駕駛執照、州政府核發的加強版駕照或加強版身分證(右上角帶有黑色或金色五角星標誌)、美國護照或護照卡、國土安全部發出的旅客卡，例如「全球入境計畫卡」 (Global Entry)、永久居民卡、邊境通行卡、聯邦認可由部族發出的帶照片身分證、國防部身分證(包括發給家屬的身分證)、退伍軍人健康識別卡 (VHIC)、美國商船海員證、公民及移民服務局 (USCIS)就業卡 (I-766)、運輸工人識別卡(TWIC)、外國政府核發的護照卡、加拿大省級駕照、加拿大印第安事務部卡。

TSA也指出，利用ConfirmID系統驗證，可能會減慢安檢速度，預計整個身分驗證需要10至15分鐘，而且依照具體情況不同，甚至有可能長達30分鐘，故此需要預留更多時間接受安檢。

此外，就算完成Confirm.ID系統確認，也不能保證TSA 一定能夠驗證旅客的身分，因此即使支付了費用，若沒法完成身分驗證，旅客仍有可能被拒絕登機，所以最妥當的做法就是攜帶REAL ID。

TSA統計顯示，目前美國的航空旅客中，94%已持有REAL ID，大眾亦已有足夠的時間來適應新規定。

