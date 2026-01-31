獨立戰爭時援軍糧 原住民古柏登上1元硬幣

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
今年發行的「薩卡加維亞一元硬幣」(Sacagawea dollar)，正面採用北美原住民奧奈達族女子古柏向華盛頓將軍獻上一籃玉米的浮雕，藉以表彰她在獨立戰爭時協助大陸軍士兵免於餓死的貢獻。(美聯社)
美國鑄幣局(U. S. Mint)今年發行的「薩卡加維亞一元硬幣」(Sacagawea dollar)，紀念採用北美原住民奧奈達族(Oneida)女子古柏(Polly Cooper)，藉以表彰她在獨立戰爭時協助喬治‧華盛頓和大陸軍(Continental Army)的貢獻。這是根據2007年國會立法設立的「美洲原住民一元硬幣計畫」發行的最新一枚硬幣，目的是紀念及表彰美洲原住民個人及部族。

美聯社報導，適逢今年是「獨立宣言」簽署250周年，因此以古柏作為一元紀念幣的肖像人物，尤其具有意義。

紐約州奧奈達部族代表哈爾布里特(Ray Halbritter) 30日表示，以古柏作為肖像主題，是承認了她對獨立戰爭的貢獻，「古柏象徵著勇氣，這種勇氣不僅體現在戰場上，更體現在同情心及樂於助人的精神，這正是奧奈達文化以及好客之道的重要組成部分。」

歷史記載，在獨立戰爭期間，古柏與47名奧奈達族人，扛著一捆捆白玉米，冒著嚴寒從現今紐約州中部的部族領地，長途跋涉的到位於賓州福吉谷(Valley Forge)的大陸軍營地，為飢餓的士兵們送去糧食。

根據奧奈達部族的口述歷史，古柏更曾阻止士兵生吃白玉米，以免他們生病，教他們如何製作去殼玉米湯。這枚紀念硬幣正面圖案，就是取材這段歷史，古柏向華盛頓獻上一籃玉米。

哈爾布里特說，這項設計是由他們部族與鑄幣局密切合作完成。

「薩卡加維亞一元硬幣」(Sacagawea dollar)又稱金色一美元硬幣(golden dollar)，美國鑄幣局2000年開始每年鑄造，這種硬幣沒有進入市場流通，只對收藏家發行。正面主體圖案原是雄鷹展翅，背面是印第安女子薩卡加維亞(Sacagawea)，後來正面設計雖每年不一，但仍是以美洲原住民為主題，至於背面始終是薩卡加維亞。

紐約州奧奈達印第安民族一直是「美國的第一個盟友」。哈爾布里特說，該部族為了加入華盛頓軍隊，不惜作出巨大犧牲，獨立戰爭結束時，有多達三分之一族人喪生。

與此同時，一些原已獲准的建國250周年紀念幣設計方案，遭川普政府取消，包括以爭取婦女投票權及民權人物為主題的設計。

