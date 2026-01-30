我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X

編譯季晶晶、記者李珣瑛、劉芳妙／綜合報導
電動車大廠特斯拉曾在台北的車展中，秀出機器人Optimus。(中央社)
電動車大廠特斯拉曾在台北的車展中，秀出機器人Optimus。(中央社)

特斯拉執行長馬斯克28日於財報會議釋出「全面轉向自動化未來」轉型計畫，預告本月起邁向「真正的無人駕駛」，同時停產Model S與Model X兩款電動車，全面衝刺第三代人形機器人Optimus，目標今年底量產，朝年產能百萬台邁進。

因應轉型，特斯拉啟動大投資計畫，預計今年資本支出將逾200億美元。

馬斯克透露，持續擴展自駕計程車服務，預計今年上半年擴展至達拉斯、休士頓、鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯等城市，預期今年底前將在四分之一到半數的美國地區推出全自駕服務。

他強調，全自動輔助駕駛(FSD)軟體已能「100%不受監督」、沒人在車內時運作，但將非常審慎向公眾推出不受監督的自駕計程車服務。

此外，特斯拉將於第二季起逐步減少Model S與Model X產量，預計2026年全面停產。Model S與Model X的加州佛利蒙工廠生產線，將轉用於生產Optimus人形機器人。

馬斯克透露，Optimus已在2025年繼續升級，包括最新手部設計，第三代Optimus將是第一個「規模化量產」的產品，內部已開始籌備第一條生產線，目標今年底量產，朝年產能百萬台的長期目標邁進。

馬斯克衝刺全自駕車與機器人，將掀起新一波拉貨潮。台灣光學鏡頭廠亞光公司扮演特斯拉自駕車與機器人重要夥伴，受惠最大。

亞光的光學鏡頭是自駕車「眼睛」的角色，是助益特斯拉達成全自駕目標的關鍵。機器人方面，亞光董事長賴以仁表示，人形機器人一般搭載八顆鏡頭，目前人形機器人客戶涵蓋日本、美國、歐洲等地。

自駕車 特斯拉 馬斯克

上一則

特斯拉拚晶片自主 馬斯克要蓋巨型晶圓廠

下一則

2024年美國人預期壽命79歲創新高 男女差距縮小

延伸閱讀

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動
特斯拉這2款車型今年將正式停產…今日5件事

特斯拉這2款車型今年將正式停產…今日5件事
特斯拉共同創辦人AI資料中心計畫 獲得「重量級大咖」投資

特斯拉共同創辦人AI資料中心計畫 獲得「重量級大咖」投資
馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」