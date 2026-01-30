特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X

電動車大廠特斯拉曾在台北的車展中，秀出機器人Optimus。(中央社)

特斯拉 執行長馬斯克 28日於財報會議釋出「全面轉向自動化未來」轉型計畫，預告本月起邁向「真正的無人駕駛」，同時停產Model S與Model X兩款電動車，全面衝刺第三代人形機器人Optimus，目標今年底量產，朝年產能百萬台邁進。

因應轉型，特斯拉啟動大投資計畫，預計今年資本支出將逾200億美元。

馬斯克透露，持續擴展自駕計程車服務，預計今年上半年擴展至達拉斯、休士頓、鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯等城市，預期今年底前將在四分之一到半數的美國地區推出全自駕服務。

他強調，全自動輔助駕駛(FSD)軟體已能「100%不受監督」、沒人在車內時運作，但將非常審慎向公眾推出不受監督的自駕計程車服務。

此外，特斯拉將於第二季起逐步減少Model S與Model X產量，預計2026年全面停產。Model S與Model X的加州佛利蒙工廠生產線，將轉用於生產Optimus人形機器人。

馬斯克透露，Optimus已在2025年繼續升級，包括最新手部設計，第三代Optimus將是第一個「規模化量產」的產品，內部已開始籌備第一條生產線，目標今年底量產，朝年產能百萬台的長期目標邁進。

馬斯克衝刺全自駕車 與機器人，將掀起新一波拉貨潮。台灣光學鏡頭廠亞光公司扮演特斯拉自駕車與機器人重要夥伴，受惠最大。

亞光的光學鏡頭是自駕車「眼睛」的角色，是助益特斯拉達成全自駕目標的關鍵。機器人方面，亞光董事長賴以仁表示，人形機器人一般搭載八顆鏡頭，目前人形機器人客戶涵蓋日本、美國、歐洲等地。