假扮FBI探員要求放健保CEO殺手 明尼蘇達州披薩店員被捕

記者顏伶如／綜合報導
典獄人員在冒充FBI探員的安德森背包裡發現一支燒烤叉子，看似比薩切割刀的圓形鋼片，以及一張明尼蘇達州駕照。(紐約東區聯邦法院)
典獄人員在冒充FBI探員的安德森背包裡發現一支燒烤叉子，看似比薩切割刀的圓形鋼片,以及一張明尼蘇達州駕照。(紐約東區聯邦法院)

根據紐約東區聯邦區域法院紀錄，35歲明尼蘇達州男子安德森(Mark Anderson)28日冒充聯邦調查局(FBI)探員前往紐約市聯邦監獄，聲稱持有法院命令要求釋放2024年12月在曼哈頓街頭槍殺聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)。面對典獄官員要求出示公務員證件， 安德森只拿出明州曼卡托(Mankato)駕照。安德森28日晚間在布魯克林(Brooklyn，又譯布碌崙)的大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center)遭到逮捕，面臨假冒FBI探員等聯邦罪名起訴。

起訴書指出，安德森向典獄人員聲稱「背包裡有武器」，並稱持有法官簽署的某名受刑人出獄命令。安德森遭到起訴的法院文件中沒未提到孟喬內姓名。

根據起訴書，安德森出示一疊資料，並拿文件扔向聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)人員，文件內容是對司法院的提告訴訟。典獄人員在安德森背包裡發現一支燒烤叉子，以及看似披薩切割刀的圓形鋼片。

國家廣播公司(NBC)報導，執法人員透露，安德森從明州搬到紐約找工作但不順利，最近一陣子在披薩店打工。至於是在哪一家披薩店，目前並不清楚。

27歲的孟喬內從2024年12月便一直羈押在大都會拘留中心，法院裁定不得保釋。他在紐約州遭到起訴罪名包括二級謀殺罪，另外面臨跟蹤騷擾、謀殺、使用武器殺人等四項聯邦罪名起訴。他對所有指控罪名全數辯稱無罪。司法部長邦迪(Pam Bondi)2025年4月宣布，將對孟喬內求處死刑，因為孟喬內犯下「政治暴力」犯罪，預先謀畫且冷血作案手法震驚全國。

自從孟喬內落網以來，辯護律師團隊募得100多萬元捐款。NBC報導，許多民眾對美國營利式健保架構感到不滿，因此踴躍捐款幫忙孟喬內打官司。孟喬內預定30日出席審前會議。

