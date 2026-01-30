華府機場空難周年 家屬、救難人員追悼 67人罹難慘況記憶猶新

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
罹難者家屬在紀念儀式會場上，想到失去的親人仍不禁流淚。(美聯社)
罹難者家屬在紀念儀式會場上，想到失去的親人仍不禁流淚。(美聯社)

2025年1月29日晚間，一架美國航空班機準備降落在華府雷根國家機場時，與一架陸軍黑鷹直升機空中相撞，雙雙墜毀於波多馬克河上，造成全部67人罹難，無人生還，成為25年來美國本土最大空難。

華府各界28日舉行空難周年悼念活動，罹難者家屬、救援人員紛紛參加。美聯社訪問了當時參與救援、打撈的人員及罹難者家屬，他們記憶猶新。

波多馬克河空難一周年紀念儀式上，當初最先趕到墜機現場的緊急救難人員接受表揚。(美...
波多馬克河空難一周年紀念儀式上，當初最先趕到墜機現場的緊急救難人員接受表揚。(美聯社)

救援人員在能見度幾乎為零的情況下，一次又一次地跳入河中，冒著冰冷河水、滿河航空燃油及銳利的殘骸中搜尋，只為希望救出倖存者。

但華府消防及緊急醫療服務主管唐納利(John Donnelly)說，在空難一小時後就知道不會有倖存者了，之後的工作是打撈遺體及個人物品，將它們送回家屬身邊，同時蒐集證據供調查所用。

他另一個任務是安撫罹難者家屬，當與那些期盼好消息的家屬見面，通報救援進度時，自己的情緒也隨之波動。 「那時你能真切地感受到其他人的悲痛和傷痛」唐納利說。

失事民航機副駕駛山姆·利雷(Sam Lilley)的父親提姆(Tim Lilley)表示，很感謝救援人員把兒子從水中撈出來，儘管已沒有生命。

華府消防救援隊隊長肖特(Sam Short )與兩名隊員潛水員，是最早到達現場的救援人員之一，目睹了慘不忍睹的景象。

「現場一片混亂，那天晚上看到及做了很多事情，根本無法向別人描述」，他說當抵達冰封的河面時，飛機部分機身沉入水中，行李箱及其他物品散落河裡，空氣中瀰漫著濃重的航空燃油味。

華府大都會警局的潛水員萊斯利(Jeffrey Leslie)表示，打撈耳環、結婚戒指乃至兒童溜冰鞋，並將它們歸還給悲痛的家屬，對他們來說也是一種療癒。

國際消防員協會主席凱利(Edward Kelly)表示，事故發生後，協會派出了12名支援人員前往華府，與參與救援的消防及醫護人員會面，目的是讓他們知道如何判斷自己是否出現創傷後壓力症候群，以及如何尋求幫助。

