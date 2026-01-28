我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

助北韓特工境外在美遠距工作 匯回北韓資助核武計畫 新州華人認罪

記者胡玉立／綜合報導
圖為聯邦調查局2024年12月對14名涉案北韓人發布的通緝海報。(美聯社)
圖為聯邦調查局2024年12月對14名涉案北韓人發布的通緝海報。(美聯社)

麻州聯邦檢察官辦公室表示，北韓詐騙犯透過美國人「協助」，假冒IT從業人員應徵取得遠距IT職位，竊取美國企業資金以資助其核武計畫，至少已向北韓核武計畫匯入500萬元，美國企業損失至少300萬元。新澤西州華裔男子王振興( Zhenxing “Danny” Wang，音譯）是協助北韓的共犯之一；他在本月對共謀詐騙洗錢等罪名認罪，最高可判刑20年。

新澤西州新聞網站NJ.com報導，早在2021年，北韓詐騙犯就使用竊盜或偽造身分申請美國企業遠距IT職位，成功讓美國雇主以為他們是合法員工。王振興和其他美國同夥，負責處理各公司的筆記型電腦和設備，讓北韓詐騙犯看起來像是在美國工作。

麻州聯邦檢察官稱，去年夏天有九人被起訴，王振興是其中之一；他們被控竊取80多名美國人身分，然後用其名義在100多家公司成功應徵工作，受騙企業包括財星500強企業和一家國防承包商在內。

聯邦檢察官指稱，王振興以及另一新澤西州男子王克佳（Kejia “Tony” Wang，音譯）等「中間人」成立假公司，在看似普通住宅的地方設立「筆記型電腦農場」，存放公司配發的筆記型電腦、螢幕等硬體設備。這些設備會被精心配置遠端存取軟體，讓北韓特工能從國外登入，彷彿坐在美國境內辦公桌前。這些中間人輪流使用設備、排除故障，努力維持合法假象。

王振興和王克佳至少收取了70萬元報酬。

2024年10月，聯邦探員突襲王振興位於新澤西州、紐約州和加州的住所及其他六個地點，沒收70多台筆記型電腦，查獲21個詐欺性網站域名，凍結29個銀行帳戶。

王振興去年9月承認共謀； 1月對共謀郵件詐騙、電匯詐騙和洗錢等罪名認罪。量刑聽證會訂4月14日在波士頓聯邦法院舉行；最高可判處20年徒刑、獄後監管三年及25萬元罰款。

聯邦調查局拉斯維加斯分局代理主管馬塔爾（Rafik Mattar）表示，「這個集團雖已被搗毀，但北韓政府訓練、部署的IT人員數以千計，每天都在對美國企業進行類似詐騙活動。各企業務必對遠距工作者進行全面審查。」

新澤西州 北韓 詐騙

上一則

抵制川普接掌甘迺迪中心 作曲家菲利浦葛拉斯取消交響樂演出

下一則

家庭年收入20萬以下學生 耶魯免學費 低於10萬元 學雜費全免

延伸閱讀

本月第2次 北韓疑似朝日本海發射彈道飛彈

本月第2次 北韓疑似朝日本海發射彈道飛彈
援俄兵6000人陣亡 金正恩指導紀念雕像創作：英勇永傳頌

援俄兵6000人陣亡 金正恩指導紀念雕像創作：英勇永傳頌
北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作
暗示削減駐韓美軍？美新版國防戰略：南韓可扛起威嚇北韓主要責任

暗示削減駐韓美軍？美新版國防戰略：南韓可扛起威嚇北韓主要責任

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
專家說，股市投資組合平均每7到10年翻倍；若將時間拉長至40年，代表翻倍多次。這正是眾多X世代和嬰兒潮世代成為百萬富翁的一大關鍵。圖為紐約證券交易所。（美聯社）

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

2026-01-21 01:15

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園