提告小摩執行長 川普與華爾街裂痕愈深

川普總統日前提告華爾街巨擘摩根大通與其執行長戴蒙，是川普與華爾街交惡的最新事證。（美聯社）

川普 總統日前提告華爾街 巨擘摩根大通 (JP Morgan)與其執行長戴蒙（Jamie Dimon），是川普與華爾街交惡的最新事證。專家指出，雙方間的裂痕加劇，華爾街業者未來可能必須更加謹言慎行，以免遭到報復。

川普22日對華爾街發出他自上任以來最具敵意的行動，控告摩根大通和戴蒙，索賠50億美元，指控該銀行不當地切斷他的金融服務。根據訴狀，除了關閉帳戶外，摩根大通還將川普、川普集團及其家人列入財富管理帳戶的「黑名單」。

川普自去年以來就不斷攻擊華爾街業者，摩根大通並非第一家遭到川普提告的金融巨擘，在此之前川普就已提告信用卡巨人Capital One公司，指控該公司因政治因素關閉其帳戶。去年8月，川普公開指責美國銀行(Mank of America)執行長莫尼罕(Brian Moynihan)拒絕為他提供帳戶。川普去年也曾批評高盛(Goldman Sachs)執行長索羅門(David Solomon)不看好他的對等關稅政策。

至於戴蒙，在川普總統表示要限制信用卡利率上限為10%之後，他曾警告此一政策會引發「經濟災難」，川普對他提告，是否也與此有關，耐人尋味。

華盛頓智庫卡托研究所(Cato Institute)的政策分析師安東尼(Nicholas Anthony)表示，「華爾街業者現在可能必須更加謹慎，他們可能不僅僅是會受到法規與政策上的報復，而且可能還會吃上官司。」

川普總統的金融市場全面鬆綁政策，包括讓金融科技、加密貨幣公司與其他若干公司能夠更容易進入金融市場，讓傳統的華爾街業者備感壓力，紛紛加強在華府的遊說。根據調查，華爾街八大銀行去年第四季的遊說支出比一年前大增40%，達1200萬元。

代表這些銀行的金融服務論壇(Financial Service Forum)並在去年成立美國成長聯盟(American Growth Alliance)，宣布要支出數以千萬元來支持符合常理的經濟政策。

市場研究公司eMarketer的銀行業分析師湯瑪斯(Myra Thomas)表示，目前華爾街業者最大的問題是「面對一個干預態度積極、而且又不可預測的政府，不知何去何從。」