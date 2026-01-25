冒險救出車禍老夫婦 德州19歲廚師獲「救護員獎學金」

德州 南部一場雨天車禍中，19歲青年胡安門多薩(Juan Mendoza)挺身而出，冒險救出受困老夫婦，善舉感動社區，也為他帶來人生轉折。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，去年12月17日陰雨的下午，19歲的胡安門多薩與女友駕車行經高速公路時，發現前方一輛車在碰撞後失控打轉，最後停在車道中央，當時門多薩幾乎沒有多想，立刻下車衝向事故現場，「我第一個念頭是，車裡可能有小孩，我自己也有弟弟，」門多薩回憶當時情景說。

事發當時，79歲的胡安歐馬塔(Juan O’Matta)正與妻子艾德莉安娜(Adriana)從醫院返家，途中車輛遭到撞擊，旋轉後停在道路中央，「沒有其他人停下來，」歐馬塔談到門多薩的行動時說，「只有他停下來。」「他在我們最需要幫助的那一刻出現，」妻子艾德莉安娜則說，「所以我才會說，他是我的守護天使。」

事故畫面顯示，任職於德州邊境 附近一家Texas Roadhouse餐廳的門多薩，冒著車流跑進馬路中央，清理散落的碎片並協助將歐馬塔夫婦從冒煙的車內救出，只不過，在驚險混亂之中成功脫險的這對夫婦始終不知道救命恩人的姓名。

事後，歐馬塔夫婦希望能親自向這名年輕人致謝，並透過媒體協助，促成雙方在門多薩工作的Texas Roadhouse餐廳重逢，現場充滿淚水與感謝，氣氛相當感人。

這項英雄壯舉更吸引了全美最大私人救護車公司之一「阿卡迪亞救護車服務」(Acadian Ambulance Service)的關注。公司總裁巴克(Justin Back)親自到場，向平時擔任廚師的門多薩提供醫急救技術員(EMT)學校獎學金以及完成訓練後的錄取保證，巴克表示，公司一直在尋找具備熱忱、勇氣與韌性的人才，「這種特質結合在一起非常罕見。」

除了職涯契機，德州衛斯拉克(Weslaco)市長岡薩雷斯(Adrian Gonzalez)也驚喜現身，頒發官方宣告，將12月17日訂為「門多薩日」，岡薩雷斯握著門多薩的手表達由衷感謝，「謝謝你所做的一切，謝謝你擔任他們的守護天使。」面對各界讚譽，門多薩將自己的勇氣歸功於父母的教導，「他們教我為人要謙卑，並且隨時幫助有需要的人，而當時歐瑪塔夫婦正需要幫助，」他說。