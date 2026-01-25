我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

冒險救出車禍老夫婦 德州19歲廚師獲「救護員獎學金」

編譯莊瑞萌／即時報導

德州南部一場雨天車禍中，19歲青年胡安門多薩(Juan Mendoza)挺身而出，冒險救出受困老夫婦，善舉感動社區，也為他帶來人生轉折。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，去年12月17日陰雨的下午，19歲的胡安門多薩與女友駕車行經高速公路時，發現前方一輛車在碰撞後失控打轉，最後停在車道中央，當時門多薩幾乎沒有多想，立刻下車衝向事故現場，「我第一個念頭是，車裡可能有小孩，我自己也有弟弟，」門多薩回憶當時情景說。

事發當時，79歲的胡安歐馬塔(Juan O’Matta)正與妻子艾德莉安娜(Adriana)從醫院返家，途中車輛遭到撞擊，旋轉後停在道路中央，「沒有其他人停下來，」歐馬塔談到門多薩的行動時說，「只有他停下來。」「他在我們最需要幫助的那一刻出現，」妻子艾德莉安娜則說，「所以我才會說，他是我的守護天使。」

事故畫面顯示，任職於德州邊境附近一家Texas Roadhouse餐廳的門多薩，冒著車流跑進馬路中央，清理散落的碎片並協助將歐馬塔夫婦從冒煙的車內救出，只不過，在驚險混亂之中成功脫險的這對夫婦始終不知道救命恩人的姓名。

事後，歐馬塔夫婦希望能親自向這名年輕人致謝，並透過媒體協助，促成雙方在門多薩工作的Texas Roadhouse餐廳重逢，現場充滿淚水與感謝，氣氛相當感人。

這項英雄壯舉更吸引了全美最大私人救護車公司之一「阿卡迪亞救護車服務」(Acadian Ambulance Service)的關注。公司總裁巴克(Justin Back)親自到場，向平時擔任廚師的門多薩提供醫急救技術員(EMT)學校獎學金以及完成訓練後的錄取保證，巴克表示，公司一直在尋找具備熱忱、勇氣與韌性的人才，「這種特質結合在一起非常罕見。」

除了職涯契機，德州衛斯拉克(Weslaco)市長岡薩雷斯(Adrian Gonzalez)也驚喜現身，頒發官方宣告，將12月17日訂為「門多薩日」，岡薩雷斯握著門多薩的手表達由衷感謝，「謝謝你所做的一切，謝謝你擔任他們的守護天使。」面對各界讚譽，門多薩將自己的勇氣歸功於父母的教導，「他們教我為人要謙卑，並且隨時幫助有需要的人，而當時歐瑪塔夫婦正需要幫助，」他說。

德州 邊境

上一則

緬因州私人飛機墜毀 機上載有8人 傷亡不明

下一則

去年航空公司評比 西南最佳 美航、邊疆殿後

延伸閱讀

冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲
全美37州酷寒壟罩 1.9億人對抗低溫

全美37州酷寒壟罩 1.9億人對抗低溫
美食樂園／加州9餐廳入選全美百大 異國融合菜最受歡迎

美食樂園／加州9餐廳入選全美百大 異國融合菜最受歡迎
真會「裝」 德州夫婦利用社群詐500萬 受害家庭破產

真會「裝」 德州夫婦利用社群詐500萬 受害家庭破產

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名