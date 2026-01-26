日舞影展 Z世代佛州國會議員挨揍 1男被捕

1997年出生的佛州民主黨籍聯邦眾議員佛洛斯特，23日晚在日舞影展的一場活動上，遭一名男子揮拳攻擊；嫌犯已被逮捕，動機不明。(美聯社)

正在猶他州舉行的「日舞影展」(Sundance Film Festival)，23日晚間一場周邊活動上，突然有一名男子對佛羅里達州國會議員臉部給了一拳，事後遭到警方逮捕，而且被法官裁定不得保釋。

美聯社報導，美國史上首位Z世代(Gen Z)國會議員、民主黨 籍聯邦眾議員 佛洛斯特(Maxwell Frost)24日透過X平台證實遭到一名男子攻擊：「有人聽到他醉醺醺跑開時，還大喊種族歧視 言論，那名男子已經被捕，我沒事。」

知情人士向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，經紀公司CAA在High West Saloon酒吧舉辦私人派對，現年28歲楊恩(Christian Joel Young)當時似乎已喝醉，在洗手間先是發表種族歧視言論，然後尾隨佛洛斯特走出洗手間並毆打他，所幸保全人員迅速將楊恩帶離現場，當時有上百名電影製片、經紀人和高層出席派對。

根據公園市(Park City)警方初步調查，楊恩疑似翻越圍欄、非法闖入派對，並且持有一張並非他本人名義的影展通行證，警局發言人史耐森(Danielle Snelson)也透過電子郵件向NBC證實，楊恩闖入酒吧後，「襲擊佛州聯邦眾議員佛洛斯特和在場一名女子」，面臨兩項普通攻擊罪和兩項加重入室盜竊罪名指控，由於被告曾有輕罪前科，法官姆拉基克(Richard Mrazik)以「對任何其他個人或社區構成重大危險，若保釋很可能逃離法院管轄」，裁定被告羈押薩米特郡監獄(Summit County Jail)且不得保釋。

日舞影展主辦單位事後發表聲明，強烈譴責此次攻擊行為，並強調：「我們始終將電影節參與者安全放在首位，並慰問聯邦眾議員佛洛斯特，祝願他一切安好。」還有聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)事後也在X發文坦承深感震驚，強調「必須嚴厲起訴涉案者」：「仇恨與政治暴力在我們國家沒有立足之地。」