我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

日舞影展 Z世代佛州國會議員挨揍 1男被捕

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1997年出生的佛州民主黨籍聯邦眾議員佛洛斯特，23日晚在日舞影展的一場活動上，遭一名男子揮拳攻擊；嫌犯已被逮捕，動機不明。(美聯社)
1997年出生的佛州民主黨籍聯邦眾議員佛洛斯特，23日晚在日舞影展的一場活動上，遭一名男子揮拳攻擊；嫌犯已被逮捕，動機不明。(美聯社)

正在猶他州舉行的「日舞影展」(Sundance Film Festival)，23日晚間一場周邊活動上，突然有一名男子對佛羅里達州國會議員臉部給了一拳，事後遭到警方逮捕，而且被法官裁定不得保釋。

美聯社報導，美國史上首位Z世代(Gen Z)國會議員、民主黨籍聯邦眾議員佛洛斯特(Maxwell Frost)24日透過X平台證實遭到一名男子攻擊：「有人聽到他醉醺醺跑開時，還大喊種族歧視言論，那名男子已經被捕，我沒事。」

知情人士向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，經紀公司CAA在High West Saloon酒吧舉辦私人派對，現年28歲楊恩(Christian Joel Young)當時似乎已喝醉，在洗手間先是發表種族歧視言論，然後尾隨佛洛斯特走出洗手間並毆打他，所幸保全人員迅速將楊恩帶離現場，當時有上百名電影製片、經紀人和高層出席派對。

根據公園市(Park City)警方初步調查，楊恩疑似翻越圍欄、非法闖入派對，並且持有一張並非他本人名義的影展通行證，警局發言人史耐森(Danielle Snelson)也透過電子郵件向NBC證實，楊恩闖入酒吧後，「襲擊佛州聯邦眾議員佛洛斯特和在場一名女子」，面臨兩項普通攻擊罪和兩項加重入室盜竊罪名指控，由於被告曾有輕罪前科，法官姆拉基克(Richard Mrazik)以「對任何其他個人或社區構成重大危險，若保釋很可能逃離法院管轄」，裁定被告羈押薩米特郡監獄(Summit County Jail)且不得保釋。

日舞影展主辦單位事後發表聲明，強烈譴責此次攻擊行為，並強調：「我們始終將電影節參與者安全放在首位，並慰問聯邦眾議員佛洛斯特，祝願他一切安好。」還有聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)事後也在X發文坦承深感震驚，強調「必須嚴厲起訴涉案者」：「仇恨與政治暴力在我們國家沒有立足之地。」

種族歧視 眾議員 民主黨

上一則

川普想奪格陵蘭 愛阿華州丹麥後裔小鎮為難

下一則

冬季風暴打亂航班 旅客留意改票權益

延伸閱讀

NBA／新東家小心翼翼 楊恩膝傷休到明星賽後再評估

NBA／新東家小心翼翼 楊恩膝傷休到明星賽後再評估
川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議
NBA／巫師不敵鵜鶘近4戰吞3敗 播楊恩介紹影片喊話展現自我

NBA／巫師不敵鵜鶘近4戰吞3敗 播楊恩介紹影片喊話展現自我
NBA／傳楊恩將如願被送往巫師 老鷹將換來麥凱倫、基斯佩特

NBA／傳楊恩將如願被送往巫師 老鷹將換來麥凱倫、基斯佩特

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名