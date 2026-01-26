周末票房 拉下阿凡達3「關鍵公敵」奪冠

克里斯普瑞特(Chris Pratt)主演的科幻驚悚片「關鍵公敵」(Mercy)以1,120萬元奪下本周末北美票房冠軍。(美聯社)

冬季風暴席捲全美大部分地區，從德州到緬因州，約有250家電影院 被迫停業。周日公布票房預估，亞馬遜米高梅(Amazon MGM)發行的科幻驚悚片「關鍵公敵」(Mercy)以1,120萬元的北美票房成績，取代「阿凡達3：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)成為票房冠軍，但卻沒有大片的水準。

「關鍵公敵」耗資6000萬元，由克里斯普瑞特(Chris Pratt)主演，周末新上映票房最高，但上映口碑極差，「爛番茄」(Rotten Tomatoes)新鮮度僅20%，CinemaScore觀眾反應評分為「B-」。

不過「關鍵公敵」還是拉下了卡麥隆(James Cameron)盤踞票房冠軍寶座一個月的「阿凡達3：火與燼」，這部由迪士尼 (Walt Disney Co.)出品電影在本土已開始下滑，票房700萬元跌至第二名，海外市場仍保持極高吸引力。第六周海外票房2810萬元。

「阿凡達3：火與燼」的票房遠不及同系列前兩集。 2009年第一集「阿凡達」(Avatar)全球票房29億元，2022年續集「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)也有23億元。「阿凡達3：火與燼」的國際票房已突破10億元，但北美票房僅3.785億元。

奧斯卡 提名後通常會出現的「奧斯卡效應」不再。周四公布提名影片，獲多項提名的「罪人」(Sinners)和「一戰再戰」(One Battle After Another)早已結束院線上映。

趙婷(Chloé Zhao)執導的「哈姆奈特」獲得最佳電影在內8項奧斯卡提名，首周末票房200萬元。上映兩個月，北美票房1760萬元，全球票房4210萬元。

賈許沙夫戴(Josh Safdie)執導的「橫衝直闖」(Marty Supreme)獲得9項奧斯卡提名，第六周票房350萬元。由提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的A24片本周全球票房突破1億元，目前北美票房已達8,620萬元。