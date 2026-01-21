范斯副總統夫人懷第4寶：是男孩 預產期7月 首位任內生子副總統

副總統范斯夫婦宣布，兩人即將迎來第四個孩子。(美聯社)

副總統范斯 (JD Vance)與夫人烏莎(Usha Vance)20日於社群媒體 宣布，兩人即將迎來第四個孩子，為家庭再添一名男丁，寶寶預產期為今年7月。這也將寫下美國歷史，成為首位在任內生子的副總統。

紐約郵報報導，「我們非常興奮地宣布，烏莎懷了我們的第四個孩子，是個男孩。目前母子均安，我們都期待他在7月下旬加入這個家庭，」這對夫婦在Instagram的共同聲明中表示。現年41歲的范斯與40歲的烏莎於2014年結婚，目前育有三個孩子，包括8歲的伊凡(Ewan)、5歲的維維克(Vivek)及3歲的米拉貝爾(Mirabel)。

范斯日前也多次在X平台分享家庭趣事，提到5歲的孩子維維克在教堂聽到聖經頁數「66、67」時，不斷重複唸出「six seven」，讓他打趣寫道並感嘆家長的日常挑戰，「我想我們應該為全天下父母對第一修正案權利做個小小例外，乾脆永遠禁止這兩個數字。」

過去數月，范斯夫婦的婚姻狀況一度成為八卦話題，包括烏莎在出席活動時被發現未配戴婚戒，副總統夫人發言人當時解釋說，烏莎身為忙碌的母親，「常洗碗、幫孩子洗澡，有時會忘了戴戒指。」上個月網路更流傳一張經過修圖的照片，圖中范斯與妻子在餐廳對坐、神情緊繃。范斯隨即幽默回應，「我每次外出公開跟太太大聲吵架時，一定都會穿內衣。」

范斯家的新成員將創下紀錄，成為美國史上首位副總統在任期內出生的子女。過去已有總統在任內喜迎新生兒，例如克里夫蘭(Grover Cleveland)總統的次女艾絲特(Esther Cleveland)於1893年在白宮 出生，甘迺迪(JFK)總統夫人賈桂琳(Jackie Kennedy)也曾在1963年任內生下一男嬰，可惜早產六周，兩天後夭折，但長子約翰(John F. Kennedy, Jr.)則是在其父就職前出生。