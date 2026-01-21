我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

范斯副總統夫人懷第4寶：是男孩 預產期7月 首位任內生子副總統

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯夫婦宣布，兩人即將迎來第四個孩子。(美聯社)
副總統范斯夫婦宣布，兩人即將迎來第四個孩子。(美聯社)

副總統范斯(JD Vance)與夫人烏莎(Usha Vance)20日於社群媒體宣布，兩人即將迎來第四個孩子，為家庭再添一名男丁，寶寶預產期為今年7月。這也將寫下美國歷史，成為首位在任內生子的副總統。

紐約郵報報導，「我們非常興奮地宣布，烏莎懷了我們的第四個孩子，是個男孩。目前母子均安，我們都期待他在7月下旬加入這個家庭，」這對夫婦在Instagram的共同聲明中表示。現年41歲的范斯與40歲的烏莎於2014年結婚，目前育有三個孩子，包括8歲的伊凡(Ewan)、5歲的維維克(Vivek)及3歲的米拉貝爾(Mirabel)。

范斯日前也多次在X平台分享家庭趣事，提到5歲的孩子維維克在教堂聽到聖經頁數「66、67」時，不斷重複唸出「six seven」，讓他打趣寫道並感嘆家長的日常挑戰，「我想我們應該為全天下父母對第一修正案權利做個小小例外，乾脆永遠禁止這兩個數字。」

過去數月，范斯夫婦的婚姻狀況一度成為八卦話題，包括烏莎在出席活動時被發現未配戴婚戒，副總統夫人發言人當時解釋說，烏莎身為忙碌的母親，「常洗碗、幫孩子洗澡，有時會忘了戴戒指。」上個月網路更流傳一張經過修圖的照片，圖中范斯與妻子在餐廳對坐、神情緊繃。范斯隨即幽默回應，「我每次外出公開跟太太大聲吵架時，一定都會穿內衣。」

范斯家的新成員將創下紀錄，成為美國史上首位副總統在任期內出生的子女。過去已有總統在任內喜迎新生兒，例如克里夫蘭(Grover Cleveland)總統的次女艾絲特(Esther Cleveland)於1893年在白宮出生，甘迺迪(JFK)總統夫人賈桂琳(Jackie Kennedy)也曾在1963年任內生下一男嬰，可惜早產六周，兩天後夭折，但長子約翰(John F. Kennedy, Jr.)則是在其父就職前出生。

范斯 白宮 社群媒體

上一則

假觀光真生育 國會議員要求川普政府終止中國公民「免簽」遊關島

下一則

追討違約學貸 教育部延後實施 暫停多久不明 專家籲加快腳步償還

延伸閱讀

副總統范斯妻子烏莎懷第4寶：是男孩

副總統范斯妻子烏莎懷第4寶：是男孩
川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫「2026成為美國領土」

川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫「2026成為美國領土」
格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷
併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲