編譯中心／綜合報導
隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。(美聯社)
隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。(美聯社)

像Ozempic的GLP-1類減重藥物，因為使用方便且見效快速，已經改變了數百萬人的生活。如今看來，減掉的體重可能還為航空公司帶來一項出人意料的好處：分析師預測，隨著減重藥物日益普及，航空公司的燃料成本將會隨著乘客體重一併下降，進而提升獲利。

Jefferies分析師上周指出，以一架乘載178名乘客的波音737 Max 8客機為例，倘若乘客平均體重減輕10%，客機的最大起飛重量可望減少約2%、省下多達1.5%的燃料成本，有望替美國四大航空業者今年節省多達5.8億元的燃料費，並提升每股盈餘(EPS)約4%。

根據Jefferies，美國航空(American)、聯合(United)、達美(Delta)和西南航空(Southwest)，今年預期將使用約160億加侖燃料，依平均每加侖2.41元計算，全年合計約390億元，相當於整體營運支出的近19%。燃料是航空業者最大的支出項目。

若依上述方式估算，達美航空今年每股盈餘可望提升約2.8%、聯合提升3.5%、西南提升4.2%，美國航空每股盈餘更可望提高多達11.7%。

Jefferies說，「民眾愈瘦，燃料消耗愈低。航空公司向來對飛機減重極為警覺，從橄欖(當然是去核的)到紙張用量，無不斤斤計較」。根據非營利健康研究機構KFF於去年11月公布的一項調查，美國每八名成年人中就有一人表示，自己正在使用GLP-1類減重藥物。

不過，分析師警告，燃料節省的估算，並未納入零食銷售可能下滑的影響，因此部分次要營收效應未列入本次分析範圍。

分析師指出，美國成人肥胖率已連續三年下滑，同期表示使用減重藥的成人數量也倍增。此外，諾和諾德(Novo Nordisk)的口服減重藥Wegovy已經上市，禮來藥廠(Ely Lilly)的類似產品也預期在數月內獲准上架。外界普遍認為，口服減重藥將吸引更多人開始實行減重療法。

減重 波音 達美航空

減重藥成救星…航空公司斤斤計較 乘客變瘦可大省燃料費
