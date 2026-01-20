Fed理事庫克涉詐案 最高院1月21日聽審 鮑爾將出席

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
針對川普總統開除聯準會理事庫克(右)一案，最高法院21日進行言詞辯論，聯準會主席鮑爾(左)將出席。(美聯社)
針對川普總統開除聯準會理事庫克(右)一案，最高法院21日進行言詞辯論，聯準會主席鮑爾(左)將出席。(美聯社)

針對川普總統開除聯準會(Fed)理事庫克(Lisa Cook)一案，最高法院排定21日進行言詞辯論，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)將出席。

美聯社率先報導鮑爾將出席言詞辯論，一位直接了解鮑爾計畫的消息人士19日加以證實。

川普團隊資深官員先前指控，庫克在房貸文件中作出虛假陳述，川普因此於2025年8月啟動解雇庫克的程序；下級法院允許庫克在針對解雇決定提起訴訟期間繼續留任，最高法院去年10月表示將受理此案。

最高法院也允許庫克在審議總統所提緊急上訴期間，繼續擔任聯準會理事。

庫克否認亞特蘭大、密西根州兩處房產的銀行文件涉房貸詐欺的指控。到目前為止，她未被指控任何刑事罪行。

聯準會一直沒有針對川普試圖解雇庫克的合法性表明立場，而在法庭文件中表示將遵守法庭命令。不過，鮑爾宣布聯準會本月稍早收到司法部大陪審團一份刑事調查的傳票後，便打算出席與庫克免職有關的法庭辯論，該傳票威脅對鮑爾提起刑事訴訟，指控他2025年6月在參院銀行委員會(Senate Banking Committee)就聯準會多年翻修大樓計畫作證不實。

川普2018年任命鮑爾擔任聯準會主席，任期將於今年5月結束，其聯準會理事任期將於2028年初結束。

川普上任後對鮑爾在聯準會利率決策的態度不滿，抨擊他無能、腐敗。鮑爾則表示，刑事指控威脅只是「藉口」，實際上源於聯準會所設定的利率與川普偏好不同。

鮑爾上周在一段視頻中聲稱，新的威脅與他去年6月在參院作證無關，也與聯準會大樓翻新、國會的監督作用都無關，聯準會通過證詞和其他公開披露，致力讓國會了解工程進展。鮑爾明確表示，之所以面臨刑事指控威脅，主要是因為聯準會根據對公眾利益的最佳評估設定利率，而不是遵從總統的意願。

