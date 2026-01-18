我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析師獻策2026年股票投資策略：不要跟白宮作對

馬查多獻和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

明州抗議／催淚瓦斯射進有嬰兒的車裡 6名無辜市民送醫

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明州一名示威者在催淚瓦斯中作出開槍的手勢。(路透)
明州一名示威者在催淚瓦斯中作出開槍的手勢。(路透)

明尼阿波利斯部分民眾反對移民暨海關執法局(ICE)的示威遊行、噪音抗議、封路行動接連出現，而ICE等聯邦執法人員則發射催淚瓦斯及閃光彈等驅散群眾。雙方你來我往，明尼阿波利斯與聖保羅(St. Paul)雙子城及其周邊地區的一般市民，也無可奈何地被捲了進去。

美聯社報導，明尼阿波利斯一對夫婦載著一家六口(包括一名嬰兒)的休旅車無意中被困在抗議者與ICE探員衝突之間，慘受催淚瓦斯之苦。一名探員為驅散示威者，誤將一枚催淚瓦斯罐射進休旅車，車內充滿毒氣，一家人被緊急送院。

事件中的26歲女子德斯蒂尼‧傑克森(Destiny Jackson)一家人，14日這天觀賞完兒子在學校的籃球比賽後開車返家途中，在一處十字路口看到大批人群，相對平靜。然而她發現母親也在街上，於是花了近半個小時試圖勸她離開。

就在此時情況變得緊張起來，她聽見街上傳來閃光彈的聲音，空氣中瀰漫著煙霧。由於抗議者擠滿了街道，一家人開車離開時遇到聯邦執法人員並要求離開。

當她準備開車時，另一名執法人員將催淚瓦斯罐射到休旅車內。一聲巨響，汽車的安全氣囊彈出，而催淚瓦斯罐釋放大量有毒氣體，全車陷於硝煙及毒氣內。

傑克森說孩子們哭喊著說無法呼吸，於是趕緊把他們抱了出車來，其中僅6個月大的兒子雙眼緊閉，一動也不動。

急救人員向美聯社表示，他們接報說一名嬰兒出現呼吸困難，於是穿過人群趕到現場將嬰兒送到醫院，途中他呼吸正常，情況穩定，但仍十分危急。傑克森則說，她一家人，包括丈夫及另外3個孩子也要送院治療。

她又說最不滿的就，自從她在網路上發布了一家人的遭遇後，竟然收到令人恐懼的威脅及仇恨訊息。

國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)回應事件時表示，執法人員當時正在應對「暴徒及煽動者」，並沒有針對傑克遜一家或他們無辜的孩子。

傑克森一家的遭遇說明，即使並未參與抗議行動的一般市民，也會無奈被捲入示威行動裡。

▼收聽一洲焦點Podcast：

ICE 國土安全部 川普

上一則

標榜獨立「星條旗報」國防部促移除「覺醒主義干擾」內容

延伸閱讀

明市抗議ICE讓市民捲入 催淚瓦斯滿天飛 射進有嬰兒車輛

明市抗議ICE讓市民捲入 催淚瓦斯滿天飛 射進有嬰兒車輛
明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血

明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血
明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲
ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
鳳凰城逾半待租房屋，對租客至少免除一個月租金。（美聯社檔案照）

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

2026-01-12 10:47

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一