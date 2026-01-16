全球旅遊支出去年漲6.7% 川普政府反移民政策 訪美遊客反跌6%

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
去年全球旅遊業高速成長，但訪美的外國遊客數量減少6%，落居全球第三大旅遊目的地，主要原因是來自加拿大、墨西哥及歐洲的觀光客減少。(路透)
去年全球旅遊業高速成長，但訪美的外國遊客數量減少6%，落居全球第三大旅遊目的地，主要原因是來自加拿大、墨西哥及歐洲的觀光客減少。(路透)

世界旅遊及旅行理事會(World Travel and Tourism Council，WTTC)最新數據顯示，2025年全球旅遊支出同比去年成長6.7%，達11兆7000億元，逾15億名遊客在飯店、郵輪和機票上的消費，帶動旅遊業對全球國內生產毛額(GDP)的貢獻達10.3%，且旅遊支出成長的速度是全球經濟成長的兩倍。不過，美國的外國遊客數量減少6%，落居全球第三大旅遊目的地，主要原因是來自加拿大、墨西哥及歐洲的觀光客減少。

世界旅遊及旅行理事會臨時總裁與執行長格洛麗亞·格瓦拉(Gloria Guevara)指出，去年全球旅遊業整體呈成長趨勢，但受到美國反移民政策及其他因素影響，部分遊客轉而選擇西班牙、法國等歐洲國家，以及日本

格瓦拉在西班牙馬德里接受「路透」訪問時表示，哥倫比亞、墨西哥等拉丁美洲的遊客赴美次數減少，而且即使前往美國，遊客也普遍縮短行程。

美國政府延遲發放簽證、新增額外費用、祭出邊境限制與強硬政策，大幅降低外國人來美旅遊的意願，導致來美人數與消費下滑。

幸好美國民眾國內旅遊的消費彌補外國旅客減少所造成的缺口，使美國得以維持全球最大旅遊經濟體的地位。但國內旅遊無法完全彌補外國觀光客流失的損失，因國際遊客停留時間較長、消費更大手筆，飯店旅館、旅遊行程、零售及小商家都受到衝擊。

格瓦拉表示，部分旅遊熱門景點地區因為過度觀光而引起當地居民反彈，但旅遊業仍持續成長。她說：「我們尚未看到過度觀光造成的負面影響，最明顯的例子在歐洲與日本，那些地方的遊客人次屢創紀錄。」

世界旅遊及旅行理事會統計，法國去年接待約1億500萬人次遊客，西班牙則有逾9650萬人次，均遠高於美國的6800萬人次。

世界旅遊及旅行理事會預測，2026年全球旅遊業將持續成長4.5%，超越全球經濟成長的速度。

美國觀光業者期望2026年世界盃足球賽，以及建國250年紀念活動能帶來提振效益，但專家警告，長期結構性風險若持續，可能削弱美國在全球旅遊市場的競爭力。

