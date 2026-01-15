2共和黨人反轉 范斯關鍵1票…參院封殺委國戰爭授權案

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
旨在限制川普總統進一步對委內瑞拉發動攻擊的戰爭權力決議案，14日在參議院遭到否決。(路透)
旨在限制川普總統進一步對委內瑞拉發動攻擊的戰爭權力決議案，14日在參議院遭到否決。(路透)

旨在限制川普總統進一步對委內瑞拉發動攻擊的戰爭權力決議案(war powers resolution)，14日在參議院遭到否決。兩名原本要投票支持決議的共和黨參議員，投票時改變立場。

美聯社報導，民主黨參議員推動戰爭權力決議，原本獲得五名共和黨參議員加入，但川普上周開始向這五名共和黨參議員施壓，最後得以成功擋下法案。密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)和印地安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)在川普壓力之下放棄支持決議。

戰爭權力決議表決時，贊成票與反對票各有50票平手，副總統范斯投下關鍵一票打破僵局，決議遭到封殺。

戰爭權力決議規定總統發動戰爭之前必須通知國會，也就是限制了總統在未經國會同意下擅自對外發動戰爭的權力。

投票結果證明川普對參院共和黨團依然握有強大控制，但表決票數相差極少則凸顯了國會山莊其實對川普以積極手段推動外交政策野心的憂慮。

美軍3日活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)並帶到美國面臨毒品恐怖主義等罪名起訴之後，民主黨提出總統對外宣戰必須獲得國會授權的主張。

川普13日在密西根州演講則說：「我們完成了史上最成功的攻擊行動之一，他們卻千方百計想要反對，真的不可思議，非常丟臉。」

對於投票支持民主黨戰爭權力決議的共和黨參議員，川普一一點名批評。川普說，肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)是個「死硬派魯蛇」(stone cold loser)，阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)和緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)則是「災難」(disasters)。

報導指出，川普曾經打電話給這幾名共和黨參議員，接到電話的參議員後來對媒體轉述說，川普講話口氣簡短嚴厲。

戰爭權力決議案即使在參議院通過，也沒有機會成為法律，因為最終需要川普簽署。

參議員 川普 共和黨

