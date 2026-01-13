多元包容再添成員 美泰兒推自閉症芭比

我的頻道

編譯中心／綜合報導
娃娃製造商美泰兒公司新推出自閉症芭比娃娃。(美聯社)
娃娃製造商美泰兒公司新推出自閉症芭比娃娃。(美聯社)

芭比(Barbie)娃娃製造商美泰兒公司(Mattel)12日宣布推出一款患有自閉症的芭比娃娃，成為該公司多元包容系列的最新成員。

美聯社報導，美泰兒迄今已推出唐氏症芭比、視障芭比、第1型糖尿病芭比、患有白斑症的肯尼與芭比，以及有助促進時尚娃娃系列多元包容的其他產品。

美泰兒與非營利組織「自閉症自我倡議網絡」(Autistic Self Advocacy Network)攜手合作，歷時逾18個月研發出這款芭比娃娃。這個組織致力維護自閉症人士權益及改善他們在媒體中的形象。

美泰兒新聞稿指出，這款芭比旨在呈現自閉症患者以哪些方式感知並理解周遭世界。

根據自閉症自我倡導網絡(Autistic Self Advocacy Network)的社群互動經理諾爾·佩爾維茲(Noor Pervez)的說法，這是一個挑戰，因為自閉症包含了各種行為和困難，且其程度差異甚大，而許多與該症狀相關的特徵並非馬上就看得出來。佩爾維茲與美泰公司密切合作開發芭比原型。

像許多殘障一樣，「自閉症並不只有一種表現方式，」佩爾維茲說。，「但我們可以嘗試展示自閉症表現出來的某些方式。」

這款自閉症芭比的眼神稍微側向一邊，呈現自閉症患者有時避免與他人眼神直接交流。美泰兒也為這款娃娃設計活動式手肘和手腕，展現部分自閉症患者用來處理感官資訊或表達興奮的行為，像是自我刺激(stimming)、拍手和其他手勢。

美泰兒說明，每個自閉症芭比會戴上降噪耳機，左手拿著粉紅色平板裝置，仿照部分語言障礙的自閉症患者溝通時使用的工具，右手大拇指戴著粉紅色指夾式指尖陀螺，並穿著平底鞋，以提升芭比穩定性和方便活動。

自閉症芭比預計12日起在美泰兒網路商城和美國大型零售商Target門市上架，建議售價11.87元；零售巨頭沃爾瑪(Walmart)預計3月起開賣。

芭比 糖尿病 沃爾瑪

