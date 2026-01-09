聯邦「下放」撥款責任 各州承擔更多糧食券白卡支出 預算面臨風暴

川普總統去年簽署「大又美法」，將屬於聯邦政府 的諸多撥款責任陸續「下放」給各州，各州政府今年開始面臨社會安全體系和稅收方面重大決策；其中包括為醫療補助計畫(Medicaid)、補充營養援助計畫(SNAP)等經費支出增加做好規畫，還要決定是否跟隨聯邦政府腳步，削減對小費和加班費課徵州稅。

全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)執行長斯托里(Tim Storey)向美聯社表示，「各州預算即將面臨巨大風暴，幾乎每個州都會受影響，得做出一些艱難抉擇。」大多數州議會1月復會，州長們正各自公布議程，抉擇就在眼前。

其中，全國有4200萬人依賴俗稱「糧食券」的SNAP，目前由聯邦政府承擔全部福利費用，各州負責營運，但聯邦分擔部分行政成本。今年10月1月起，各州將承擔SNAP計畫四分之三的營運成本；明年起，若有任何州的支付錯誤率超過6%，就要開始承擔部分福利成本。

加州已撥款8400萬元用於減少SNAP錯誤支付。公益團體「別讓孩子挨餓」(No Kid Hungry)佛州負責人比爾德(Sky Beard)表示，佛州每年可能增加約5000萬元行政成本。

「大又美法」同時規定，俗稱「白卡 」的Medicaid部分成年受益人必須提出工作證明。大多數州須在2027年1月以前開始執行工作證明要求；各州制定下年度預算時，即須做好規畫。

內布拉斯加州 共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)已宣布將於5月開始實施白卡就業要求；成為全國首個提前實施此要求的州。

但許多州光是為了準備因應新的白卡就業要求，就面臨數千萬元成本。密蘇里州社會服務廳已申請在下年度預算撥款約3300萬元，用於改善必要科技，加強白卡資格審查。

許多州可能會考慮縮減「白卡」經費規模或適用範圍。科羅拉多州和愛達荷州已決定削減白卡對醫療服務提供者的報銷額度。

在稅收決策方面，「大又美法」暫時停止對小費和加班費徵收聯邦所得稅，為老年人和部分汽車貸款人提供新稅收減免，並實施多項新的企業稅收優惠。各州可以決定是否將這些減稅措施納入各州所得稅法。