我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

聯邦「下放」撥款責任 各州承擔更多糧食券白卡支出 預算面臨風暴

記者胡玉立／綜合報導

川普總統去年簽署「大又美法」，將屬於聯邦政府的諸多撥款責任陸續「下放」給各州，各州政府今年開始面臨社會安全體系和稅收方面重大決策；其中包括為醫療補助計畫(Medicaid)、補充營養援助計畫(SNAP)等經費支出增加做好規畫，還要決定是否跟隨聯邦政府腳步，削減對小費和加班費課徵州稅。

全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)執行長斯托里(Tim Storey)向美聯社表示，「各州預算即將面臨巨大風暴，幾乎每個州都會受影響，得做出一些艱難抉擇。」大多數州議會1月復會，州長們正各自公布議程，抉擇就在眼前。

其中，全國有4200萬人依賴俗稱「糧食券」的SNAP，目前由聯邦政府承擔全部福利費用，各州負責營運，但聯邦分擔部分行政成本。今年10月1月起，各州將承擔SNAP計畫四分之三的營運成本；明年起，若有任何州的支付錯誤率超過6%，就要開始承擔部分福利成本。

加州已撥款8400萬元用於減少SNAP錯誤支付。公益團體「別讓孩子挨餓」(No Kid Hungry)佛州負責人比爾德(Sky Beard)表示，佛州每年可能增加約5000萬元行政成本。

「大又美法」同時規定，俗稱「白卡」的Medicaid部分成年受益人必須提出工作證明。大多數州須在2027年1月以前開始執行工作證明要求；各州制定下年度預算時，即須做好規畫。

內布拉斯加州共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)已宣布將於5月開始實施白卡就業要求；成為全國首個提前實施此要求的州。

但許多州光是為了準備因應新的白卡就業要求，就面臨數千萬元成本。密蘇里州社會服務廳已申請在下年度預算撥款約3300萬元，用於改善必要科技，加強白卡資格審查。

許多州可能會考慮縮減「白卡」經費規模或適用範圍。科羅拉多州和愛達荷州已決定削減白卡對醫療服務提供者的報銷額度。

在稅收決策方面，「大又美法」暫時停止對小費和加班費徵收聯邦所得稅，為老年人和部分汽車貸款人提供新稅收減免，並實施多項新的企業稅收優惠。各州可以決定是否將這些減稅措施納入各州所得稅法。

白卡 聯邦政府 內布拉斯加州

上一則

房價低於全國中位數 薪資穩定成長…中西部成遷居首選

下一則

猶他州鹽湖城摩門教堂停車場驚傳槍響 2死6傷 警方尚未逮捕嫌犯

延伸閱讀

紐約州長霍楚提案加強對3D列印槍枝的管制

紐約州長霍楚提案加強對3D列印槍枝的管制
1個月就流失上萬聯邦職位 馬州州長震驚

1個月就流失上萬聯邦職位 馬州州長震驚
因應聯邦新規 維州啟動強化糧食券審核

因應聯邦新規 維州啟動強化糧食券審核
市議會調查：新系統與重複申請 拖慢紐約糧食券核發

市議會調查：新系統與重複申請 拖慢紐約糧食券核發

熱門新聞

一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。（路透）

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

2026-01-01 12:56
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低