新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質

衛生部公布新的飲食指南，顛倒現有的飲食金字塔。圖為農業部長羅林斯站在新的食物金字塔前前。(美聯社)

衛生部長小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)與農業部長羅林斯(Brooke Rollins)7日公布了新版美國人飲食指南，飲食按照比例多寡形成倒金字塔形狀，而最上面一層應該最多攝取的食物種類，卻跟民眾的普遍認知有所差異。

這項倒金字塔形狀的飲食指南「乍看之下可能有些奇怪」，小甘迺迪 在記者會上說，「你們可以在這裡看到這個食物金字塔，很多人會說它是倒過來的，但其實以前才是顛倒的，我們只是把它矯正過來。」

這座倒金字塔最上層的面積最大的部分由蛋白質、乳製品、水果、蔬菜以及指南所稱的「健康脂肪」所組成；最底部則是一個較小的尖端，包含全穀類食物，如麵包和米飯。

蛋白質建議量 前版2倍

這份新版指南強調蛋白質攝取，建議量幾乎是上一版美國飲食指南的兩倍。建議優先攝取蛋白質，將牛排 、起司和全脂牛奶。其他被認為是良好脂肪來源的食物還包括酪梨、橄欖、雞蛋、橄欖油、奶油以及牛脂。

指南指出，多樣化的水果與蔬菜同樣重要，應在一天當中分散攝取。

依照個人熱量需求，建議每日攝取兩到四份全穀類食物，並著重於富含纖維的選擇；同時建議「大幅」減少加工碳水化合物的攝取，例如白麵包、麵粉製成的玉米餅(tortillas)與餅乾。

最後，指南強烈建議避免高度加工及高糖的食品與飲料，如餅乾、汽水與洋芋片—這些都未出現在新的食物金字塔中。小甘迺迪說，「我的訊息很清楚：吃真正的食物，」

紐約時報 報導，國人多年來一直被建議避免食用過多紅肉和高脂肪食物，現在卻被告知要多吃這些食物。新指南將小甘迺迪某些未獲科學證據支持的主張正式化，例如建議國人使用奶油和牛脂(beef tallow)烹飪。

7日公布的新指南，未直接提及植物油，但建議每日脂肪提供熱量不應超過總熱量10%。

衛生部鼓勵民眾攝取蛋白質，要多喝全脂牛奶。(美聯社)

美國心臟協會 反應冷淡

新指南得到美國醫學會(American Medical Association)認可；小甘迺迪也在記者會上感謝美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)與政府合作。這兩個學會都反對小甘迺迪有關兒童疫苗接種的改革政策。美國心臟協會(American Heart Association)對新指南反應冷淡，擔憂新指南可能導致國人攝取過多飽和脂肪和鈉。

最早的食物金字塔於1992年推出。那時，金字塔是正的，其中面積最大的底層是穀類，其次是水果與蔬菜，再往上則是乳製品與蛋白質。位於最頂端的是脂肪、油類與甜食，當時建議僅「適量食用」。2005年，食物金字塔被重新設計，並納入「運動是健康生活方式一部分」的概念。

到了2010年，飲食指南則完全捨棄金字塔的形式，改以餐盤作為示意圖。「MyPlate」(我的餐盤)圖像是一個被分成約四等份的圓盤，建議一半裝滿水果和蔬菜，四分之一為穀類，四分之一為蛋白質；旁邊則搭配一份乳製品，並建議選擇低脂或脫脂。

新的指南也建議素食者與純素者，應設法攝取高蛋白密度的食物，例如豆類、扁豆、堅果、豆腐與天貝(tempeh)。同時也提醒，應避免高度加工的素食或純素替代品，因為這類產品可能含有過量的脂肪、糖分與鹽分。