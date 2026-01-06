聖誕節傳播猛 CDC：今冬流感季已奪5000命 至少1100萬人生病

去年年底節日期間全美流感病例激增，使得本次流感季已造成5000人死亡。圖為一名男子在邁阿密的藥房打流感疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)5日公布，去年年底節日期間全美流感病例激增，使得本次流感季已造成至少1100萬人生病、12萬人住院、5000人死亡，且恐進一步惡化。

數據顯示，截至聖誕節 當周，流感傳播情況已超過去年冬季流感疫情 ；而去年冬季出現近年來最嚴重的疫情之一。

聖誕節當周，全美45州報告流感傳播處於「高」、或者「極高」水平，高傳播的州數多於前一周的30州。

公衛專家表示，感染人數增加源自於A型流感的H3N2病毒，這向來是老人住院和死亡的主要原因，也是本季目前提報病例的主要類型。

被分析的H3N2感染病例中，九成以上是新變種K變異株，與今年流感疫苗 中的病毒株不同。不過，流感季高峰通常是1、2月，目前研判疫苗與流感病毐株不匹配究竟會造成多大影響還言之過早。

美國國家傳染病基金會(National Foundation for Infectious Diseases)醫學主任霍普金斯(Robert Hopkins)說，過去幾周病例持續增加、未見趨緩，顯示尚未達流感高峰。

去年流感季疫情也嚴峻，流感住院率創15年前H1N1流感疫情以來最高紀錄。兒童流感死亡288人，創美國常規流感季最高紀錄。

本流感季迄今已通報9名兒童流感死亡病例。兒童因流感急診的比例已超過2024-2025流感季最高值。霍普金斯說，H3N2流感病毐通常對老人影響最大，今年兒童和青少年感染率上升表示所有年齡層都有風險。

去年12月底因有流感症狀就診的比率，也高於前一個流感季任何時間點。

公衛專家建議年紀屆滿6個月以上的民眾每年接種流感疫苗。但聯邦衛生官員5日宣布，將不再建議兒童接種流感疫苗，應由家長、患者與醫生協商後決定是否接種。

衛生部發言人表示，流感疫苗仍將由私人保險公司和聯邦計畫全額給付，包括俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)、兒童健康保險計畫(CHIP)和兒童疫苗計畫(Vaccines for Children)。

其他聯邦數據顯示，新冠病毒感染例也增加，所幸今冬迄今感染率低於流感。川普政府去年停止建議兒童接種新冠疫苗。