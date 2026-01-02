美軍連兩天攻擊5運毒船 川普再宣布制裁與委國相關4石油貿易商

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
五角大廈公布的解密影片顯示一艘疑似運毒的快艇已遭美軍鎖定，隨後即化為一團火球。美軍一連兩天攻擊了五艘運毒船，總共造成八人死亡。(取自國防部影片)
五角大廈31日公布，美軍一連兩天攻擊了五艘運毒船，總共造成八人死亡，遇襲時部分人員跳入海中，可能倖存。不過，負責南美洲軍事行動的南方司令部(Southern Command)並未說明12月30日與31日攻擊的確切地點。先前美軍攻擊運毒船的行動是在加勒比海及太平洋東部。

南方司令部在社群網站公布的30日攻擊行動影片裡，三艘船隻組隊航行。軍方表示，這些船隻正在走私毒品，不過並未提供證據。軍方表示，第一艘船有三人在攻擊中喪生，另外兩艘船都有人在船隻遭到攻擊之前跳進海裡。南方司令部表示，第一時間已通知海岸防衛隊(US Coast Guard)展開搜救，但聲明中並未說明是否有人員被救起。

美軍在31日針對兩艘運毒船隻發動攻擊，造成五人死亡。南方司令部公布影片畫面顯示一艘船爆炸起火。

美聯社報導，自從去年9月以來，川普政府累計攻擊35艘運毒船隻，造成至少115人死亡。

另一方面，川普政府31日對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)進一步施壓，針對在委國石油產業運作或與油輪有關的四家公司實施制裁。

財政部發表聲明說，遭到制裁的石油貿易商規避美國先前對馬杜洛政府祭出的制裁，其中包括制裁期間偷偷載運石油的「影子艦隊」(shadow fleet)，使用船隻多半老舊、船隻所有權不明、保險規模並不符合主要國際石油公司或許多港口的規定標準。

委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)內部文件以及船隻追蹤訊息顯示，掛巴拿馬國籍的Nord Star、掛幾內亞國旗的Lunar Tide以及掛香港旗幟的Della等油輪，都因為在亞洲與加勒比海載運委內瑞拉原油或石油而遭制裁，但掛香港旗幟的Valiant並沒有載運委國石油。Valiant隸屬的香港公司Aries Global Investment Ltd名列制裁名單。

船隻追蹤數據顯示，Della油輪原訂要到委國何塞港(Jose port)載油，但美國海岸防衛隊在加勒比海攔截與委國有關的船隻後，12月21日航線轉彎，駛向亞洲。

石油 運毒船 委內瑞拉

