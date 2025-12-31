富豪瘋「黃金簽證」 喬治克隆尼入籍法國 這些國家也受歡迎

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
好萊塢影星喬治克隆尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女上周入籍法國。(路透)
好萊塢影星喬治克隆尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女上周入籍法國。(路透)

福斯數位新聞(Fox News Digital)30日報導，過去一年美國富豪之間掀起透過投資取得他國「黃金簽證」(golden visas)風潮，最熱門五國為葡萄牙、希臘、阿拉伯聯合大公國、馬爾他、波札那(Bostwana)。另一方面，哥倫比亞廣播公司(CBS)30日報導，根據法國政府公告，64歲好萊塢影星喬治克隆尼(George Clooney)與47歲英國人權律師名媛妻子艾拉穆丁(Amal Alamuddin)及一對子女上周末完成入籍法國。

根據法蘭西共和國官方公報(Journal Officiel)，肯塔基州出生的喬治克隆尼、妻子艾拉穆丁、八歲雙胞胎艾拉(Ella)和亞歷山大( Alexander)上周末完成入籍。

2021年在法國置產的喬治克隆尼，10月接受君子雜誌(Esquire)訪問時說，「法國的農場」就是全家人的主要住所。

全球金融顧問公司「阿爾頓資本」(Arton Capital)副總裁班尼斯(Mo Bennis)表示，許多美國民眾體認到世局充滿不確定之際，特殊簽證代表著「終極版的避險政策」。他表示，2025年裡美國富豪取得簽證最熱門的國家中，葡萄牙一直是「黃金簽證」的指標，雖然申請耗時較久，卻還是取得歐盟居留權的最有效率管道。

葡萄牙「LXL風險投資基金」(LXL Ventures Fund)為非歐盟公民提供效期五年的投資居留計畫。班尼斯表示，葡萄牙投資居留計畫對於實際居住在當地的要求並不高，「對於許多投資人來說，有機會入籍的長期考量，利益遠超過短期之內的任何不便」。葡萄牙黃金簽證的居留要求為一年居住七天。

富比世雜誌(Forbes)報導，位於里斯本的「人生資本」(Vida Capital )指出，2025年上半年來自美國的投資簽證申請比2024年同期增加571%。

班尼斯說，希臘對美國富豪的吸引力在2025年迅速增加，原因在於門檻較低、申請流程較快、房地產投資規定簡單明瞭。

根據希臘法律，房地產投資分兩個層級：在雅典等高需求地區投資房地產至少60萬元，在其他地區則投資30萬元。持有希臘黃金簽證可在申根地區自由通行。

班尼斯說，在所有非歐盟國家當中，阿拉伯聯合國大公國是擁有高額淨資產的美國富人首選。阿聯酋對企業與員工不徵所得稅。

