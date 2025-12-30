回顧2025／川普施政 左右國內外大事

物價飛漲，加州的汽油價格更是令人難以承受。(路透)

2025年1月川普 總統開始第二任期，從這時起，國內外重大事務，無一不與川普政府施政有關。對內川普總統削減聯邦機構與裁減雇員，引發聯邦與各州行政混亂；國會拒絕延長歐記健保 津貼，造成兩黨對峙，聯邦政府停擺43天；川普政府加強移民執法，調動國民兵進駐，衝擊移民社區，並加深聯邦與地方對立；廢除DEI政策、扣留研發經費，牽動高等教育。對外，川普開徵對等關稅，攪動全球貿易，更衝擊國內經濟，令物價上漲，通膨加劇，招致民怨。

通膨篇／食品電價汽油 無一不漲

BBC報導，自川普1月就任總統以來只有4月出現一次小幅下跌，其餘於每個月的食品雜貨價格都在上漲。官方數據顯示截至今年9月的12個月內(包括前總統拜登任內最後四個月)，食品雜貨價格上漲了2.7%，部分商品如咖啡(18.9%)、牛絞肉(12.9%)、香蕉(6.9%)的漲幅更為顯著。

食品經濟學者歐特加教授(David Ortega)表示，川普的關稅政策推高了某些食品的價格，如咖啡有三分之一來自巴西，該國被徵了50%關稅；川普打擊非法移民 的行動也可能產生影響，因估計多達40%的農業工人是無證移民，人數接近100萬人。

電價方面，川普2024年8月一次集會中曾說「將在12個月、最多18個月內將能源和電價減半。」但根據美國能源資訊局(EIA)，今年8月美國居民平均電價達到每度17.62美分，高於今年1月的每度15.94美分。

此外，美國汽車協會(AAA)數據顯示普通汽油均價從川普上任的每加侖3.125元到現在降至3.079元，未達到他「降至每加侖低於2元」的目標；凱利藍皮書(Kelley Blue Book)指出9月新車均價首次突破5萬元，高於1月的4萬8283元，亦未達成承諾。

少數降價有感的可能是雞蛋，1月時一打價格為4.93元，3月禽流感爆發後一度飆升至創紀錄的6.23元，現在價格回落至每打3.49元。

川普政府加強移民執法，聯邦執法人員聯合行動，查緝非法移民。(路透)

移民篇／街頭掃蕩 本土主義崛起

紐約時報報導，川普政府今年實施更嚴格的公民入籍考試，加強審查申請人的社群媒體紀錄，移民官員也被指示要查核更多「積極因素」，例如照顧家庭能力、穩定工作。生活方面，蒙面執法人員突襲民宅、工作場所、法院，在街頭掃蕩移民，這些變化都是美國收緊閘口的眾多措施。上個月一名阿富汗難民在華府槍擊兩名國民兵後，這些措施變本加厲，被白宮列入旅行禁令名單如伊朗、蘇丹、海地、索馬利亞等19個國家公民，已被暫停入籍程序，包括入籍面試和宣誓儀式。

華盛頓郵報指出，川普領銜的反非法移民言論諸如「索馬利人是垃圾」、「不歡迎他們留在我們國家」、「應該停止來自所有第三世界國家的移民」、「與西方文明不相容的外國公民都必須驅逐出境」，及2018年臭名昭著的「海地、薩爾瓦多、非洲國家是糞坑國家」，都讓本土主義(Nativism)崛起。

這類言論可以追溯到一個多世紀以前一系列法案，其中一項於1924年頒布，規定依據1890年人口普查中各國移民及其後裔的比率，按國籍分配簽證，目的是讓美國種族構成回到以北歐、西歐人為主。歷史學家認為，20年代正是美國史上本土主義的巔峰，三K黨也是在這段時期竄起。

衛生部取消許多強制接種疫苗規定，改由家庭醫師與家長決定。(歐新社)

公衛篇／補貼停止 健保費翻倍

路透報導，凱瑟家庭基金會(KFF)民調顯示，約25%參加歐記健保(即「可負擔健保法」，Affordable Care Act，ACA)的美國人表示，如果新冠疫情期間的政府補貼不延長，且保費翻倍，他們將不參加明年保險。約84%的參保人認為國會應該延長補貼，其中民主黨選民近95%、獨立選民約80%、共和黨選民約70%認為該延長。

民調也詢問：如果整體健保支出上漲1000元(包括共同付款、自付額、保費等)，會影響一半的市場計畫參保人明年期中選舉如何投票。最可能搖擺的獨立選民中，超過四成表示會將千元漲幅歸咎於川普、三分之一歸咎於共和黨議員、約四分之一歸咎於民主黨議員。

面臨重大變革的不只是健保。衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)指派的聯邦預防接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)本月4、5日在亞特蘭大結束為期兩天的會議，做出兒童免疫接種計畫(childhood vaccine schedule)迄今最大的改動：取消所有新生兒都應接種B肝疫苗的建議。川普亦質疑現有一系列兒童疫苗接種建議，簽署一份備忘錄指示小甘迺迪加以審視，疫苗接種方案或將迎來更多變化。

聯邦政府停擺達到破紀錄的43天。(路透)

府會篇／政府停擺43天 經濟損失70億

聯邦政府10月1日至11月12日為期43天的停擺，為美國近代史上最長，廣泛影響各個層面，例如4200萬民眾險些失去糧食券(SNAP)福利，所幸現已恢復發放。

政府關門期間，67萬名政府雇員被迫休假，國會預算處(CBO)9月估計，這些雇員的補償金額約為每天4億元。此外政府在關門期間試圖裁掉的雇員人數則超過4000人，還有約73萬名被歸類為必要的雇員無薪工作。

而無薪聯邦雇員減少消費、糧食券暫停造成的的經濟停滯，損失至少達70億元。即使政府重新開放、恢復給薪後也未能完全恢復，CBO表示若停擺六周，國內生產毛額(GDP)將持續下降110億元。此外CBO也估計第四季GDP成長率將下降1.5%，不過2026年第一季將上升2.2%。