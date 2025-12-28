跨性別未成年醫護費遭終止 19州和華府告衛生部

聯邦衛生與公眾服務部(HHS)終止跨性別 未成年人獲得性別醫護經費的擬議，引起全國多個地方及醫療組織反彈，19個州及華盛頓特區聯合提控 HHS、部長小甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.)及HHS監察長。

綜合美聯社等報導，訴訟由紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)領頭，23日正式入稟俄勒岡州尤金市(Eugene) 聯邦地方法院，指控小甘迺迪等被告宣布的有關擬議新規，不僅錯誤且非法。

詹樂霞在入稟後發聲明指出，「小甘迺迪部長不能只透過在網上發布文件，就單方面改變厡來的醫療標準，任何人都不應因為聯邦政府的試圖干預，而失去本應由醫生做出決定的醫療保健機會」。

入稟狀指HHS的宣布，試圖脅迫醫療服務提供者停止提供性別確認治療，並規避變更政策所需的法律要求。

狀詞指出，根據聯邦法律要求，在實質改變醫療政策之前要經過立法，也必須事先通知公眾以及給予發表意見的機會，然而在HHS 公布擬議新規前，均未執行上述兩項程序。

HHS 發言人拒絕評論有關訴訟。

HHS 上周四(18日)公布兩項提案︰提供兒童跨性別治療的醫院，將會給中止俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 (Medicare)經費、禁止將聯邦醫療補助資金用於此類手術。

小甘迺迪在當天的記者會上，直指兒童性別肯定手術不是治療，而是治療失當。有關手術只會剝奪孩子的未來。

不這兩個提案尚未最終定稿也不具有法律效力，因為必須經過立法程序及徵詢公眾意見才能正式生效。但即使如此，仍可能進一步阻礙醫療機構向兒童提供性別肯定醫療服務。

HHS 有關提議是基於今年初的一項評審報告，認為須更依賴行為療法而非性別肯定治療。'

但包括美國醫學會在內的多個主要醫療團體及治療跨性別機構，強烈批評該報告不準確，同時反對限制跨性別青少年獲得醫療保健及服務。