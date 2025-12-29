我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

美銀執行長警告：若無獨立聯準會 市場將會懲罰民眾

編譯王曉伯／綜合報導　
美國銀行董事長兼執行長莫伊尼漢發出警告，維持聯準會的獨立性是重中之重。(路透)
美國銀行董事長兼執行長莫伊尼漢發出警告，維持聯準會的獨立性是重中之重。(路透)

川普總統正在積極為聯邦準備理事會(Fed)物色下一仼主席之際，美國銀行(Bank of America)董事長兼執行長莫伊尼漢(Brian Moynihan)發出警告，維持Fed的獨立性是重中之重。

莫伊尼漢表示，「如果我們沒有獨立的Fed，市場就會懲罰民眾。」他是在12月17日接受哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)主持人瑪格麗特‧布倫南(Margaret Brennan)訪問時做出上述表示，該項訪談內容在28日播出。

Fed是美國的中央銀行，透過調整利率來維持經濟能夠持續稳定成長。Fed在12月的決策會議上將聯邦基金利率調降至3.5%至3.75%的區間，是其連續第三度降息。聯邦基金利率是銀行間短期貸款利率。

聯邦邦基金利率在新冠疫情期間曾降至接近零的水準，但是自2022年開始逐步上升以控制通膨。Fed12月的降息決策，使得聯邦基金利率已降至2022年11月以來的最低。

今年以來，川普總統一再表示對Fed現任主席鮑爾(Jerome Powell)不滿。鮑爾的任期將在2026年5月屆滿。盡管Fed主席人選是由總統選定，再由參院認可，但是在法律上，總統除非有「正當理由」，否則不能開除Fed主席，過去也從未有此先例。根據最高法院在1935年的一項判例，國會有權規定並限制總統解除獨立聯邦機構成員職務的理由。

今年5月，最高法院准許川普總統解雇聯邦勞工機構的成員，但是仍限制他不得解除Fed理事會成員職務。法院指出，Fed是「一個結構獨特的準私人機構，植基於美國第一銀行與第二銀行的歷史傳統。」

莫伊尼漢在「面對全國」節目中表示，川普總統已有很棒的人選來接替鮑爾。但是他也警告，大家現在「對Fed存有太多幻想。」

他表示，美國是由私人部門所帶動，美國的經濟是由眾人、企業、創業家、律師、醫生等所有力量推動的，然而現在卻是仰賴Fed調整利率，「我覺得我們走偏了。」

他表示他雖然相信Fed在「穩定經濟上」扮演一個很重大的角色，但是「坦白說，你不應知道他的存在。」

