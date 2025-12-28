不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯

喬治亞州現任副州長瓊斯，目前正爭取在共和黨內提名出線，卻遭受許多傳言攻擊。(美聯社)

喬治亞州 州長選舉競爭激烈，共和黨 提名候選人明年5月初選揭曉；已獲川普總統支持的副州長瓊斯(Burt Jones)最近遭到名為「喬治亞誠信組織」(Georgians for Integrity)的「不明團體」投入500萬元廣告費猛烈攻擊；到底是誰在背後出錢？各方議論紛紛。

總部位於華府、致力減少金錢對政治影響的「競選法律中心」(Campaign Legal Center)高級法律顧問波茨(Shanna Ports)表示，最高法院對2010年「公民聯合會訴聯邦選舉委員會案」(Citizens United v. FEC)判決結果，導致獨立團體競選支出大幅鬆綁。波茨說：「各級選舉中的『黑錢』愈來愈普遍，在選舉早期階段尤然。」

美聯社報導，感恩節以來，喬治亞州居民觀看美式足球比賽時，幾乎都無法避開由「喬治亞誠信組織」出資、攻擊瓊斯「利用職權中飽私囊」的廣告。這些電視廣告、郵件或簡訊宣傳攻擊，揭示共和黨喬州 州長候選人提名之爭已起跑，同時也讓人看見「黑錢」不僅在全國層面、也在州級層面影響政治。

瓊斯競選團隊對此怒不可遏，其律師指稱這些廣告「明顯虛假」且具誹謗性，電視台若不停止播放，他們將採取法律行動。但目前這些廣告仍在持續播出。

瓊斯16日接受WSB-AM電台採訪時，稱這些廣告是「捏造出來的垃圾」，「他們匿名花費巨資，捏造關於我和家人的種種謊言。」

現任共和黨州長坎普(Brian Kemp)因任期限制無法連任，多位知名民主黨和共和黨人士已宣布參選。共和黨人瓊斯的同黨主要對手包括喬州檢察長卡爾(Chris Carr)和州務卿拉芬斯珀格(Brad Raffensperger)，兩人都表示沒有參與這些廣告攻擊。

喬州共和黨已向州道德委員會提出申訴。共和黨聲稱，這些廣告違反喬州競選財務法，該法禁止在未登記和披露捐款人的情況下，進行選舉支出。

喬州共和黨主席麥庫恩(Josh McKoon)表示，「如果資助信息旨在影響選舉，就應遵守合適的競選財務法。」「放任這種行為將產生深遠影響；其影響所及，遠不止於5月黨內初選結果。」