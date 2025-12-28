明年紅藍卡處方藥大降價 ACA、白卡花費恐增114%

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
明年醫療花費，歐記健保及白卡持有者支出將大增；紅藍卡醫藥支出則下降。(美聯社)
明年醫療花費，歐記健保及白卡持有者支出將大增；紅藍卡醫藥支出則下降。(美聯社)

明年國人在醫療保健領域將面臨明顯分化的際遇。參加「歐記健保」（可負擔健保法，ACA）和「白卡」（聯邦醫療補助計畫，Medicaid）的民眾，將面臨醫療保險費用大漲處境；參加「紅藍卡」（聯邦醫療保險計畫，Medicare）的人，因拜登政府時代首批協商的藥價生效，或可享受部分昂貴處方藥降價的優惠。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，過去兩屆政府的不同決策，讓國人醫療費用在明年面臨兩極化處境。無黨派研究機構凱瑟家庭基金會（KFF）衛生政策執行副總裁李維特(Larry Levitt)表示，「如果你參加『紅藍卡』，就有好消息；若參加ACA或『白卡』，可能就有壞消息。」

2022年時任總統拜登簽署「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，首次授權「紅藍卡」計畫談判部分昂貴處方藥價。明年元旦起，首批協商藥價生效；該計畫最昂貴的10種藥物包括抗凝血劑艾樂妥（Eliquis）和拜瑞妥（Xarelto）、治療糖尿病藥物恩排糖（Jardiance）和捷諾維（Januvia）等，都在降價名單內。全美有近900萬長者正在使用這些藥物。

樂齡會（AARP）12月報告預計，明年這些協商藥物的自付費用（Out-of-pocket costs）平均下降50%以上；其中七種藥物月費用將低於100元。美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）估計顯示，受保者明年總計將省下15億元自付費用。此外，紅藍卡受保者處方藥自付費用今年上限為2000元，明年將提高至2100元。

至於「歐記健保」和「白卡」的前景，則充滿了不確定性。由於國會共和黨人拒絕延長「歐記健保」稅收抵扣補貼，明年元旦保費將大漲。KFF分析顯示，補貼到期外加保險公司可能提高保費，部分民眾的平均保費支出可能大增114%。

李維特表示，如果國會明年達成協議延長健保補貼，參加「歐記健保」的國人或許還有一線希望。

川普7月簽署「大又美法」(One Big Beautiful Bill)，縮減聯邦政府對各州擴大「白卡」的財政補助，並將部分成本轉嫁給州政府；相關舉措訂明年元旦生效。

范德比大學衛生政策教授杜塞琴娜(Stacie Dusetzina)表示，「我們即將看到歷來最大變化之一，愈來愈多人將無法獲得醫療服務。」

