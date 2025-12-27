我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

製造更多碳排放… 聖誕禮物退貨率 衣服鞋帽最高

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
節後退貨潮多半是因倉促購買造成。圖為亞特蘭大警局推動「警官陪同購物」的節日慈善活動，陪伴經濟困難的兒童在梅西百貨購物，每個孩子可消費200元。(歐新社)
節後退貨潮多半是因倉促購買造成。圖為亞特蘭大警局推動「警官陪同購物」的節日慈善活動，陪伴經濟困難的兒童在梅西百貨購物，每個孩子可消費200元。(歐新社)

聖誕節最大亮點之一是交換禮物，但對許多美國人來說，一年最期待的假期卻以退貨收尾。Axios新聞網指出，退貨物以衣服鞋帽為大宗，畢竟尺寸、風格很難一次就買對。整體而言，今年退貨額估計上看1兆元。

Axios報導，美國人每年退回價值數百億元的聖誕禮物，這使得原本的送禮心意成為零售業每年最大的金錢黑洞之一。

報導指出，聖誕節後的退貨高峰通常會出現在假期後幾天。根據網路行為分析平台奧多比分析公司(Adobe Analytics)數據，從12月26日開始，退貨量比當月稍早增加25%至35%。

這場持續數周的退貨潮被稱為「退貨2月」(Returnuary)，延伸到明年初，使退貨櫃檯和物流網異常繁忙。其中最不受歡迎且退貨率最高的禮物包括服裝與鞋類。

毛衣、襪子及其他穿戴類商品容易送，但尺寸、合身度與個人風格很難一次就挑對。Axios指出，帽子、圍巾和珠寶等配件也容易購買，但同時容易選錯。電子產品與小工具則會出現重複購買、有瑕疵或用途與實際生活方式不符的情形。

根據退貨平台Seel的數據，包括去年假期季節的退貨激增，到2025年預計全年銷售額中有20%至25%會被退回，這相當於價值約1兆元的商品。

Seel的數據顯示，由於提前購物和最後一刻搶購的疊加效應，11月和12月的假期退貨量激增約16%。退貨商品的平均價格通常落在100至200元之間。

此外，許多退貨商品最終無法「重見天日」、再度上架銷售。

「實際上，大多數商品都不會重新上架，因為品牌缺乏以具成本效益的方式處理退貨商品的配套設施」，二手商品交易平台REBEL的創辦人兼首席執行長霍西(Emily Hosie)對Axios說。

她表示，這也導致每年約有84億磅的退貨商品最後被送去垃圾掩埋場。

人工智慧購物平台Dupe.com的執行長兼聯合創辦人戈沙爾(Bobby Ghoshal)則告訴Axios，退貨的主要原因是尺寸不合適。「人們非常講究衣服的合身度」。

不過，行銷公司Omnisend的電子商務專家包爾(Marty Bauer)對Axios表示，玩具和美妝產品等傳統禮品類別的退貨率在節日後相對穩定。

「這表明，大多數節後退貨是由於倉促購買造成的。」包爾說。

另據全國零售聯合會(National Retail Federation estimates)估計，假期期間將有17%的商品被退貨。愈來愈多零售業者表示不得不延長退貨期限，並增加假日期間工作人員，以應付今年的退貨高潮。

而且相當大部分的商品都是透過網路購買，退貨時不但要重新包裝，並且通知物流業者取件，無形之間也增加了包裝材料和運輸工具的使用，製造更多廢棄物和碳排放。

聖誕節 零售業 人工智慧

上一則

牛肉漲價吃不消 漢堡連鎖店Jack In The Box已關72家分店

下一則

今年冬季電力暖氣費 飆逾12% 省錢有5招

延伸閱讀

澤倫斯基擬將「和平計畫」付諸全民公投 促俄停火60天

澤倫斯基擬將「和平計畫」付諸全民公投 促俄停火60天
澤倫斯基稱12/28會晤川普 討論烏克蘭領土與安全保障

澤倫斯基稱12/28會晤川普 討論烏克蘭領土與安全保障
吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統
「保護基督徒」川普聖誕節令重擊奈及利亞IS：美軍多次完美攻擊

「保護基督徒」川普聖誕節令重擊奈及利亞IS：美軍多次完美攻擊

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則