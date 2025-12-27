夏威夷向郵輪旅客開徵氣候變遷稅 業者提告被駁回

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
夏威夷州將從明年元旦開始，向郵輪旅客課徵氣候變遷稅，約為票價金額的11%。(美聯社)
夏威夷州將從明年元旦開始，向郵輪旅客課徵氣候變遷稅，約為票價金額的11%。(美聯社)

聯邦法官吉兒·大竹(Jill A. Otake)22日針對夏威夷州立法向郵輪旅客開徵氣候變遷稅案做出裁決，她駁回了國際郵輪協會(CLIA)等原告提出的阻止執法請求，為夏威夷州明年初開徵新稅，掃除了障礙。法庭紀錄顯示，原告將提出上訴。

為應對全球暖化，夏威夷州州長格林(Josh Green)5月簽署開徵氣候變遷新稅法案，夏威夷州成為全美第一個開徵此類稅賦的州。旨在增加稅收，用於因應海岸線侵蝕、野火等氣候問題；估計新稅收每年將為該州帶來近1億元收入。

此稅收除了提高飯店客房和度假租賃住宿價格，還將從明年起，對郵輪旅客課徵總票價11%的附加稅，稅額依據郵輪在夏威夷港口停留天數比例計算。

CLIA和一家為考艾島(Kauai)和大島(Big Island)的郵輪和旅遊企業提供物資補給的檀香山公司，共同針對該稅收提出訴訟；他們主張，新法對郵輪進入夏威夷港口的特權徵稅，違反憲法。

原告律師並辯稱，新稅將導致郵輪價格上漲，損害旅遊業。訴訟案並提到，該法授權各郡額外徵收3%附加費，總稅率將因此達到按比例計算票價的14%。

CLIA發言人麥卡錫(Jim McCarthy)聲明表示，「郵輪旅遊為夏威夷創造近10億元經濟效益，支撐數千個地方就業機會；我們將持續致力確保這項成功建立在合法永續基礎之上。」

面對原告表明將提出上訴，夏威夷州檢察長洛佩茲(Anne Lopez)聲明表示，夏威夷州將繼續捍衛該法律，要求郵輪業者繳納應承擔的臨時住宿稅，以因應氣候變遷對該州的威脅。

值得一提的是，美國政府介入此案，稱夏威夷州開徵該稅，違反聯邦法律，是「敲詐美國公民和企業，該夏威夷受益的一項陰謀」。該案原告和司法部律師24日提交動議，要求在等待上訴期間維持現狀；但奧塔克已駁回這些動議。

夏威夷州 郵輪 氣候變遷

