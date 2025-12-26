J-1簽證人才淪廉價勞工 擔保機構收取暴利、虐待事件頻傳

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
資料照片顯示，J-1簽證的交流生往往被中間商剝削，拿到手的薪資甚至是零。(美聯社)
紐約時報25日調查報導指出，J-1交流簽證計畫旨在引進外籍年輕人才，但由於國務院未能確實監督，導致不肖機構利用計畫賺取暴利、勞動剝削，利益衝突案例頻傳。

南韓大學生康東浩(Dongho Kang，音譯)表示，2023年看到廣告宣傳聲稱將有「一輩子一次的機會」之後，付了將近5000元給擔保機構「J-1簽證交流」(J-1 Visa Exchanges)，結果被送到印地安納州一家鋼鐵廠，在僅受到有限訓練的情況下，強迫清理化糞池。

康東浩在今年提告的訴狀中說，當時曾向擔保機構申訴但未獲回應，最後遭到雇主解聘。

根據規定，J-1簽證申請人必須擁有獲得國務院授權的擔保機構(sponsors)，才能前來美國參與外交與文化交流。擔保機構應該保護每年大約15萬名持J-1簽證來美的年輕人，協助找到信用可靠的雇主，確保在美國一切安全。不過，紐約時報調查採訪發現，某些擔保機構對不知情的申請人收取高價費用，卻無視安全條件有問題、勞工遭到虐待的職場環境。

稅務紀錄顯示，某個擔保機構執行長年薪超過百萬，其他擔保機構則開立醫療保險公司或其他副業，強制要求J-1簽證持有人必須購買旗下產品而創造更多利潤。這些情事都不構成犯法，因為擔保機構擁有龐大的自行裁量權，得以掌控收費、篩選雇主等所有環節。

國務院曾對有問題的擔保機構發出警告，但後來卻沒有進一步動作。國務院督察長在2000年稽核報告中說，某些擔保機構的存在純粹是「為了賺錢」，J-1簽證計畫某些部分「已經失控」。

目前有120多個單位獲准擔任J-1簽證計畫擔保機構，從大學、大型企業到小規模非營利組織都有。

前摔跤教練達爾(David Dahl)1990年創立非營利組織「全球國際學生交流基金會」(Foundation for Worldwide International Student Exchange)，招募國際學生到美工作，但後來遭控剝削年輕勞工。

2012年，吹哨者向政府檢舉該基金會招攬國際學生在阿拉斯加州基奈(Kenai)海鮮處理廠從事每天19小時的勞動，包括大夜班。2018年，多名國際學生投訴說，每人繳交2000元給基金會後，被送到紐約的工業溫室勞動，除了受到性騷擾還在工作當中受傷。

