曾是Nvidia潛在挑戰者 Groq合夥人有小川普

輝達以約200億美元取得AI晶片新創公司Groq的技術授權，並延攬其人才團隊。圖為該公司加速器GroqCard。(路透)

Nvidia(輝達，另譯英偉達) 在聖誕夜宣布與Groq結盟，同意以200億美元鉅資取得其幾乎所有資產，讓Groq這家AI 晶片新創公司瞬間在業界聲名大噪。

其實Groq大有來頭：共同創辦人羅斯(Jonathan Ross)是Google張量處理單元(TPU)的催生者之一，合夥人是川普總統的長子小川普 (Donald Trump Jr)，且其技術取向並未受到記憶體供應短缺衝擊。

Groq由一群工程師2016年創立，2016年底在申報文件列出負責人為羅斯，以及和曾在Google X部門擔任工程師的萊特曼，但萊特曼在2019年離開Groq。

Groq的投資人包括三星 電子、貝萊德、思科及1789資本公司等，以小川普和知名創投家帕利哈皮蒂亞為合夥人，今年9月籌得7.5億美元，使估值暴增到69億美元，遠高於去年8月的28億美元，迄今已共籌到逾30億美元。

Groq專注開發用於「AI推論任務」的晶片，聲稱其語言處理器(LPU)節能是Nvidia和超微GPU的十倍，在北美由三星等合作夥伴生產與組裝，一度被視為挑戰Nvidia在AI推論市場的重要新創，今年營收目標為5億美元。