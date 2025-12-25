科州原子鐘停電 美國官方時間慢4.8微秒

國家標準與技術研究院(NIST)的銫束原子鐘；NIST實驗室共有16座原子鐘，是美國政府設定國家標準時間的依據。(取自NIST官網)

科羅拉多州 日前遭遇強烈風暴，聯邦原子鐘(Federal Atomic Clock)一度停電，美國官方時間因此「慢了4.8微秒」(microseconds)。

全國公共廣播電台(NPR)報導，位於科州博爾德(Boulder)的「國家標準與技術研究院」(NIST)實驗室共有16座原子鐘，是美國政府設定國家官方時間的依據。但NIST實驗室17日因遭遇風暴斷電，備用發電機也發生故障，讓美國官方時間「變慢了些」。

NIST發言人雅各森(Rebecca Jacobson)表示，美國「國家標準時間(NIST UTC)因此慢了4.8微秒。」4.8微秒相當於不到500萬分之一秒。為了讓人們理解這瞬間有多短暫，雅各森指出，人眨眼約需35萬微秒。

美國官方時間自2007年以來，即由負責監管NIST的商務部 和美國海軍共同制定「國家標準時間」。世界各國都會為其所在時區的「標準時間」(Coordinated Universal Time，UTC)貢獻測量數據，構成世界標準時間；UTC是完全獨立的全球時間標準。

NIST目前利用16座原子鐘的讀數加權平均值計算出「國家標準時間」。這些原子鐘包括銫束原子鐘(Cesium beam clocks)和氫原子鐘(hydrogen masers)，依靠原子固有共振頻率來精確計時。

物理學者NIST主管謝爾曼(Jeff Sherman)表示，上周停電期間所有原子鐘都在備用電池系統下繼續運行，但部分原子鐘與NIST的測量分配系統連接中斷。後來關鍵操作人員於現場啟動柴油發電機，恢復備用電源。

這4.8微秒的「漂移」是否會產生影響？謝爾曼答道：「4微秒可大可小，因使用者而異。」對一般用戶來說或許微不足道，但對關鍵基礎設施、電信、GPS訊號等應用，可能會造成更嚴重後果。

NIST表示，他們提供高端用戶使用其他計時網絡權限，並已通知客戶此次斷電狀況。NIST設施已在20日晚間恢復供電，工作人員正評估損失，設法修正這4.8微秒誤差。