別白跑一趟 聖誕節這些店家沒營業

編譯莊瑞萌／綜合報導
聖誔節將屆，是傳統上的消費旺季。（路透）
聖誔節將屆，是傳統上的消費旺季。（路透）

聖誕節當天想外出採買或用餐，卻不確定商店是否營業？多數大型零售與超市選擇在聖誕節全面休息，也有少數店家維持營業或縮短時段。以下整理今年聖誕節主要連鎖商店的開門與休息情況，出門前一次掌握，避免白跑一趟。

美聯社報導，從百貨公司到超市，多數零售商在平安夜提早打烊，聖誕節當天全面休息，也有部分業者選擇縮短營業時間。不過，仍有少數商家在節日期間維持營業。以下為今年聖誕節當天主要連鎖店家的營業狀況：

大型零售與量販店

 沃爾瑪(Walmart)：聖誕節休息，12月26日早上6時恢復營業。  

 目標百貨(Target)：聖誕節休息，12月26日早上7時恢復營業。  

 好市多(Costco)：全美量販店聖誕節均休息。  

 山姆俱樂部(Sam's Club)：休息。  

梅西百貨(Macy's)：休息。  

 家得寶(Home Depot)：休息。  

 Lowe’s：休息。  

 宜家家居(IKEA)：休息。

藥妝與便利商店

 CVS：多數店面將調整營業時間，建議民眾先上網查詢。  

 華格林(Walgreens)：聖誕節當天照常營業，但藥局時間可能不同，24小時門市則維持全天服務。  

 7-Eleven：多數門市維持24小時全年無休 ，但部分分店可能有所變動。  

 Sheetz：24小時正常營業。  

 Rite Aid：休息。

聖誔節將屆，是傳統上的消費旺季。（路透）
聖誔節將屆，是傳統上的消費旺季。（路透）

連鎖超市

 Kroger：聖誕節休息，12月26日恢復正常營業。  

 Albertsons：多數門市休息 ，部分店面縮短營業時間，藥局也可能休息。  

 Safeway：多數門市休息 ，僅部分據點調整時間營運。  

 Trader Joe's：休息。  

 全食超市(Whole Foods)：休息。

餐飲服務

 星巴克(Starbucks)：多數門市休息，僅部分門市提供限時服務。

 麥當勞(McDonald's)：多數門市照常營業，但營業時間視各分店而定，民眾可使用官網的地圖定位功能確認。

另外，勁球(Powerball)頭獎由於周一(22日)晚間第46次開獎仍無人抱走大獎，預估本周三(24日)聖誕夜開出的頭獎金額將衝上17億元，創下美國樂透史上第四高紀錄，讓全美彩迷期待再度飆升。

