內布拉斯加州泰森牛肉廠下月關門 萬人小鎮3200人失業

泰森工人參加內州勞工廳舉辦的資訊會議，等待協助。（美聯社）

在內布拉斯加州 列星頓鎮(Lexington)，泰森食品(Tyson Foods)的牛肉加工廠是當地最大雇主，雇用了約3200人。該工廠營運了20多年，卻因預期虧損而決定明年1月20日關閉，不僅摧毀這些員工的經濟支柱，連帶流失的工作恐上看7000個，小鎮正籠罩在陰霾之中。

美聯社報導，這家工廠於1990年開業，2001年被泰森公司收購，吸引了數千名工人，小鎮人口10年內因此翻了一倍，工人們每天要處理多達5000頭牛。然而泰森公司表示，由於美國牛群數量降到歷史低點，預計下一財政年度牛肉生產將虧損6億元，為了調整其牛肉業務規模而關閉這家工廠。

根據林肯內布拉斯加大學(University of Nebraska-Lincoln)估計，預計總共將有7000個工作崗位流失，主要集中在列星頓鎮及其周邊郡縣；光是泰森員工每年損失的薪酬便高達約2億4100萬元。

數百個家庭可能被迫收拾行囊離開這座1.1萬人口的小鎮，向東前往奧馬哈(Omaha)或愛阿華州，或向南去堪薩斯州的肉類加工業城鎮，甚至更遠的地方，列星頓的餐廳、理髮店、雜貨店、便利商店、墨西哥 捲餅餐車恐出現連鎖裁員。從開廠初期就任職的員工亞恩斯(Lizeth Yanes)說，泰森工廠裡的氣氛「就像一場葬禮」。

印第安納州包爾州立大學(Ball State University)企業及經濟研究中心(Center for Business and Economic Research)主任希克斯(Michael Hicks)表示，在一個1萬到1.2萬人的城市，失去3000個工作崗位幾乎是幾十年來見過最大規模的倒閉事件，將是「經濟困境的典型案例」。

工廠關閉恐摧毀這個小鎮的美國夢，許多不會說英語、高中都沒畢業的移民在這裡買房置業，在一個安全的社區裡養育子女，並送他們上大學。這個學區 至少有20種語言和方言，高中畢業率和大學入學率都高於州平均和全國平均，據學區官員稱近一半學生的父母都在泰森工作。

在工廠附近的道森郡(Dawson)就業博覽會場，泰森工人擠滿了一條長長的走廊，聆聽二度培訓、撰寫簡歷、申請失業救濟金、避免賣房詐騙等資訊，在場工人的表情都很低落。來自肯亞的工人阿丹(Arab Adan)表示「我們只會為泰森做肉類加工，沒有其他任何經驗」。