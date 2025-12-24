前內州聯邦參議員賽瑟罹末期胰臟癌不放棄：剩下時間比希望的少

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)23日在社群媒體X平台發文宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌並已出現轉移，「我要死了」。

賽瑟表示，「末期胰臟癌很可怕，幾乎等同於死刑；我們每個人都一樣。死亡是個惡賊，它追趕著我們每一個人。儘管如此，我剩下的時間還是比我希望的要少。對一個天生就喜歡工作和建設的人來說，這很難；身為丈夫和父親，這更難。」

賽瑟2015年至2023年擔任聯邦參議員；2021年參議院第二次彈劾川普總統審判時，賽瑟是投票支持彈劾的七名共和黨人之一。他在2023年辭去參議員職務，接任佛羅里達大學校長，之後他在2024年年中卸任。當時賽瑟表示，妻子被診斷出患有癲癇，他和家人希望能將重心放在妻子健康上。

賽瑟發文時，讚揚全家人在過去這一年緊密相連，欣慰能與他們共度較多時光。他還表示，在聖誕節期間宣布病情並非「最糟」時機，「作為基督徒，聖誕節前幾周是我們心向未來希望的時刻」。

賽瑟還不忘強調，「我想說，我不會輕易放棄。上帝的恩典，有部分體現在免疫療法等科學領域過去幾年的驚人進展中。死亡和臨終並不相同；臨終的過程，仍是人生當中值得體驗的事。」

根據美國國家癌症研究所資訊，第四期胰臟癌是最末期，代表癌細胞已擴散到肝臟或肺部等遠端器官。胰臟癌平均確診年齡約為70-71歲，大多數病例發生在65歲以上人群，45歲之前確診的病例極少。

胰臟癌通常早期不會引起任何特異症狀，往往等到疾病發展到一定程度、甚至到了末期才被診斷出來。目前沒有有效常規篩檢方法。根據美國癌症協會統計，今年美國預計有約6萬7440人被診斷患有胰臟癌，約5萬1980人將因此死亡；胰臟癌的高發病率和高致死率，可見一斑。

