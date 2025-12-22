我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

華盛頓州暴雨成災 聯邦防洪經費引發訴訟被擱置

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年夏天聯邦政府原本要撥款3100萬元災難防治經費給華州，但國土安全部長諾姆至今仍未簽字批准。(路透)
今年夏天聯邦政府原本要撥款3100萬元災難防治經費給華州，但國土安全部長諾姆至今仍未簽字批准。(路透)

連日暴雨讓華盛頓州傳出大規模災情，當地官員指出，這波洪患凸顯以積極措施為社區建立防災準備至關重要。國家廣播公司(NBC)21日報導，華州原本已經獲得聯邦同意提供數千萬經費，做為墊高房舍、在易淹水區疏散民眾、修築提防等防洪計畫，但川普政府今年稍早卻企圖取消聯邦緊急事故管理總署(FEMA)要給華州的大約1.82億元天災防治計畫用款，結果引發訴訟。

華州防災官員庫克(Tim Cook)表示，受到國土安全部長諾姆(Kristi Noem)今夏頒布新規影響，聯邦政府原本要撥款給華州的另一筆3100萬元災難防治經費，好幾個月來仍在等候諾姆批准。

本月稍早大氣河流(atmospheric rivers)為華州帶來暴雨，導致1300人需要緊急救援或協助撤離，有一人在洪災中喪生，數千棟房屋淹水。大氣河流把來自太平洋熱帶地區的水氣引入，在氣象雷達上看起來彷彿一條消防水帶。隨著地球暖化趨於嚴重，類似嚴重洪災未來在華州將更加頻繁，降雨量將以強裂雨勢的型式出現，而不是下雪。

華州官員說，川普政府遲遲沒有撥款給華州的防洪經費，雖然來不及對過去一個月的水災提供立即保護效果，但對於保護華州社區未來免受洪水侵襲卻有重要影響。

庫克指出，華州這波洪災以及日後可能出現的水患，都凸顯了投注經費做為災前防範以降低損失的重要性。他說：「以前不認為災前防範有多重要的民眾，如今都相信防治計畫的重要了。」

庫克指出，根據國家建築科學研究院(National Institute of Building Sciences)估計，花在洪災防範計畫的每一塊錢，大約可以省下洪災引發損失的六元。

川普政府今年4月宣布，聯邦緊急事故管理總署的「建設韌性基礎設施與社區」(Building Resilient Infrastructure and Communities)計畫即將結束，理由是「浪費」且「遭到政治化」。華州等20多州因計畫取消而對聯邦政府提告，上周獲判勝訴，但經費迄今仍未發放。

本月稍早大氣河流(atmospheric rivers)為華州帶來暴雨，導致13...
本月稍早大氣河流(atmospheric rivers)為華州帶來暴雨，導致1300人需要緊急救援或協助撤離，有一人在洪災中喪生，數千棟房屋淹水。(路透)

庫克 川普 聯邦政府

上一則

俄州男沃爾瑪偷竊失風被捕 突掏槍襲警…卡彈

下一則

民調：6成民眾聖誕禮喜收現金或禮卡

延伸閱讀

數十年來最大規模…蘋果爆高管離職潮 庫克任內最動盪

數十年來最大規模…蘋果爆高管離職潮 庫克任內最動盪
蘋果一周4名高管離職 自研晶片大將也想走 庫克面臨經營危機

蘋果一周4名高管離職 自研晶片大將也想走 庫克面臨經營危機
數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物
剛捐助香港大火 蘋果庫克再承諾捐助東南亞水患

剛捐助香港大火 蘋果庫克再承諾捐助東南亞水患

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費