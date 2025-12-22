華盛頓州暴雨成災 聯邦防洪經費引發訴訟被擱置

今年夏天聯邦政府原本要撥款3100萬元災難防治經費給華州，但國土安全部長諾姆至今仍未簽字批准。(路透)

連日暴雨讓華盛頓州傳出大規模災情，當地官員指出，這波洪患凸顯以積極措施為社區建立防災準備至關重要。國家廣播公司(NBC)21日報導，華州原本已經獲得聯邦同意提供數千萬經費，做為墊高房舍、在易淹水區疏散民眾、修築提防等防洪計畫，但川普 政府今年稍早卻企圖取消聯邦緊急事故管理總署(FEMA)要給華州的大約1.82億元天災防治計畫用款，結果引發訴訟。

華州防災官員庫克 (Tim Cook)表示，受到國土安全部長諾姆(Kristi Noem)今夏頒布新規影響，聯邦政府 原本要撥款給華州的另一筆3100萬元災難防治經費，好幾個月來仍在等候諾姆批准。

本月稍早大氣河流(atmospheric rivers)為華州帶來暴雨，導致1300人需要緊急救援或協助撤離，有一人在洪災中喪生，數千棟房屋淹水。大氣河流把來自太平洋熱帶地區的水氣引入，在氣象雷達上看起來彷彿一條消防水帶。隨著地球暖化趨於嚴重，類似嚴重洪災未來在華州將更加頻繁，降雨量將以強裂雨勢的型式出現，而不是下雪。

華州官員說，川普政府遲遲沒有撥款給華州的防洪經費，雖然來不及對過去一個月的水災提供立即保護效果，但對於保護華州社區未來免受洪水侵襲卻有重要影響。

庫克指出，華州這波洪災以及日後可能出現的水患，都凸顯了投注經費做為災前防範以降低損失的重要性。他說：「以前不認為災前防範有多重要的民眾，如今都相信防治計畫的重要了。」

庫克指出，根據國家建築科學研究院(National Institute of Building Sciences)估計，花在洪災防範計畫的每一塊錢，大約可以省下洪災引發損失的六元。