財長促響應聯邦減稅 各州財政吃緊多反應冷淡

財政部長貝森特今年9月1日在一家餐館結帳時，在信用卡簽單上寫下「小費免稅」。(路透)

川普 政府近日呼籲各州響應其10年減稅計畫，對個人小費 、加班所得、汽車貸款 利息與企業設備免稅，但是各州由於財政緊縮，大都反應冷淡。

川普總統7月4日簽署「大而美法」，聯邦政府在未來10年將減稅4.5兆元，包括針對個人的小費、加班費、在美國組裝新車的貸款利息免稅；將州與地方的免稅額上限由1萬元提高至4萬元。此外，也對企業提供多項免稅優惠，例如對企業設備與研究支出全額免稅。

不過迄今為止，各州對於川普總統大手筆的的減稅優惠方案大都反應冷淡。在若干州，這些新的聯邦減稅措施會自動成為州所得稅法的一部分，除非州議會選擇拒絕實施。不在其他許多州，必須經過州議會表決通過才能實施這些稅賦優惠措施。

響應川普總統的減稅優惠，盡管能夠幫助各州人民與企業每年省下數以百萬元的稅賦，但是同時也會對各州財政造成衝擊，各州已因新的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)與補充營養援助計畫(SNAP)面臨財政吃緊的問題。

財政部長貝森特(Scott Bessent)本月呼籲各州應「立即」響應聯邦減稅計畫。他並且指責民主黨執政的州不應採取「政治阻礙主義」。貝森特表示：「拒絕讓當地人民享受這些稅賦優惠，這些州長與議員無異於是讓辛勤工作的美國人民承受的稅賦更加沉重。」

不僅是民主黨執政州，許多由共和黨執政的州迄今也沒有提案響應川普的聯邦減稅計畫。非營利機構稅賦基金會(Tax Foundation)副總裁沃爾查克(Jared Walczak)表示，各州其實要考慮的層面更為廣泛，例如在聯邦減稅計畫中，國稅局針對近70個領域的小費給予免稅，但是仍有許多低薪勞工並沒有包括在這項優惠之中。州議會必須考量實施這免稅優惠是否值得。

據了解，只有七個州將小費與加班所得免稅納入其州稅法之中：科羅拉多、愛達荷、愛阿華、蒙大拿、北達科塔、俄勒岡與北卡羅來納。但是北卡已決定不對加班所得免稅。此外，迄今為止，密西根是唯一選擇明年開始對小費與加班免除所得稅的州。