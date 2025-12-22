人造樹太貴 聖誕樹農趁機賺一波

我的頻道

編譯吳孟真／綜合報導
關稅導致人造樹漲價，美國許多消費者今年改買真樹。(路透)
關稅導致人造樹漲價，美國許多消費者今年改買真樹。(路透)

川普總統的關稅措施衝擊進口聖誕飾品銷售，卻幫助為市場遭人造樹蠶食所苦的美國聖誕樹農，收復失土，成為美國農業的難得喜訊。

英國金融時報報導，美國每年進口約60億美元的聖誕裝飾品，87%來自中國，但今年進口商必須負擔10%-145%的關稅，稅率視貨品抵達美國的日期而定。

人造樹進口商National Tree公司執行長巴特勒(Chris Butler)指出，一棵擬真的大型人造樹如今要價上看500元，遠高於天然聖誕樹的150-200元。他說，在消費者縮減非必要支出之際，關稅提高人造樹價格10%-15%。奧勒岡州聖誕樹農布洛斯表示，他供應的一些零售商指出，消費者今年改買天然聖誕樹，「因為（人造樹）漲價，且供應吃緊」。

產業團體真聖誕樹委員會（RCTB）表示，多數聖誕樹農今年沒有漲價。相較下，人造樹進口商承認，人造樹已變得更難賣。

加州人造聖誕樹與節慶飾品零售商Balsam Hill執行長哈曼說，今年美國銷量下滑5%-8%，其他國家卻增長多達30%。

盡管今年人造樹供應商的困境讓種植者受益，但他們擔心產業面臨的長期壓力會抵消短期收益。根據美國聖誕樹協會統計，絕大多數裝飾聖誕樹的家庭—高達83%—都選擇人造樹。

康乃爾大學教授、著有《常青樹：塑造美國的樹木》一書的普雷斯勒(Trent Preszler)表示，美國的聖誕樹農場數量已從20世紀80年代的約2萬2000家驟降至如今的約3000家。 「這個行業處境艱難，」普雷斯勒說道，並補充說，氣候和文化的變化正在蠶食利潤。 

「嬰兒潮一代過去大多使用真樹。當他們的孩子上大學，而嬰兒潮一代也步入六、七十歲時，他們中的絕大多數都轉而選擇人造樹。」

關稅 零售商 加州

