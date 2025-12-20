威州法官助移民逃走被判有罪 民主黨指削弱司法界聲浪

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
被控協助非法移民脫逃的威斯康辛州法官漢娜·杜根，15日出庭應訊。她後來被判妨礙執法罪名成立，面臨最高五年徒刑，及褫奪法官資格。(路透)
威斯康辛州密爾瓦基郡巡迴上訴法院(Milwaukee County Circuit)法官漢娜·杜根(Hannah Dugan)因協助一名墨西哥非法移民逃走以免被捕，18日被聯邦大陪審團裁定有罪，可能面連最高五年的刑期，並褫奪法官資格。

川普政府將此視為大規模打擊移民行動的一大勝利。

聯邦檢察官4月間指控杜根犯下妨礙司法的重罪、以及窩藏他人以阻撓逮捕的輕罪；陪審團經六小時審議後裁決，杜根的窩藏罪名不成立，但仍構成妨礙司法罪。

川普政府為杜根貼上「激進法官」標籤，民主黨人士則反駁稱，政府試圖拿杜根開刀，藉以削弱司法界對移民掃蕩的反對聲浪。

裁決過後，杜根和她的律師離開法庭並躲進旁邊會議室，未接受記者採訪；首席律師比斯庫皮克(Steve Biskupic)後來告訴記者，他對判決結果感到失望，兩項指控的構成要件幾乎相同，不明白陪審團為何會做出不一致的裁決。

聯邦檢察官布拉德希梅爾(Brad Schimel)否認此案涉及政治；他說，執法單位在法院逮捕通緝犯並無不妥。

司法部次長布蘭奇(Todd Blanche) 在社群平台X上對判決結果表示讚賞，並強調法律面前人人平等，法官也不例外。

根據法庭文件，移民執法當局得知非法入境的31歲墨裔移民弗洛列茲-魯伊茲(Eduardo Flores-Ruiz)被安排4月18日出庭，接受杜根法官審理一起毆打案，於是當天前往密爾瓦基郡法院準備逮人；杜根得知執法人員在庭外走廊等候，便宣稱探員們所持行政逮捕令效力不足，指示他們前往首席法官辦公室重新申請。

執法人員離開後，杜根私下告知弗洛列茲-魯伊茲的律師可通過Zoom參加下次聽證會，隨後帶著兩人從陪審團專用門離開。執法人員在走廊看到弗洛列茲-魯伊茲並跟蹤在後，經追逐後予以逮捕。國土安全部11月宣布他已被驅逐出境。

檢方指控杜根指示移民局人員前往首席法官辦公室，為弗洛列茲-魯伊茲創造逃脫機會；另播放杜根的法庭錄音，聽到她告訴法庭記錄員她會承擔責任。

辯護律師反駁，杜根當時只不過是依法院規定向上級報告有移民執法人員，並非故意阻撓逮捕。

